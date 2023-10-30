اختتام مشروع التوأمة بين ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة البولندي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- اختتم ديوان المحاسبة، والجهاز الأعلى للرقابة البولندي، اليوم الإثنين، مشروع التوأمة تحت عنوان "تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مستويات العمليات والمخرجات الرقابية لديوان المحاسبة الأردني 2021-2023".

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، إن المشروع الذي استمر 30 شهرا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليون يورو، يهدف المشروع إلى رفع قدرات مدققي ديوان المحاسبة، حيث اشتمل على ثلاثة محاور هي: التدقيق المالي والالتزام، وتوكيد الجودة، والتدقيق الإلكتروني.

وأضاف خلال اختتام المشروع الذي حضره سفيرا الاتحاد الأوروبي بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، وبولندا لدى المملكة، ورئيس الجهاز الأعلى للرقابة البولندي ماريان باناش، أن المشروع شمل أيضا 72 مهمة رقابية وتدريبية، نتج عنها تشكيل 8 فرق ريادية، وإعداد ثلاثة أدلة أعدت بالتعاون بين كوادر الديوان والخبراء البولنديين وفقاً لمعايير منظمة الانتوساي الدولية.

وأكد الحمادين أن الديوان اتخذ نهجا تطويريا استجابة للرؤى الملكية السامية، يقوم على التعاون مع الأجهزة الرقابية العليا الدولية ذات الخبرة المهنية، بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للديوان وتعزيزها والتعرف على أفضل الممارسات المهنية الدولية في العمل الرقابي والتي بدورها تعزز الممارسات المتعلقة بالمساءلة والشفافية.

من جهته، أعرب باناش عن اعتزازه بالنجاح المشترك الذي تم تحقيقه، مشيداً بمدققي ديوان المحاسبة من حيث الالتزام والانفتاح على الحلول الجديدة والرغبة بالتعلم.

وعبر، تشاتزيسافاس، عن الفخر بما حققه المشروع من نتائج مثل دليل التدقيق على أساس المخاطر، إضافة إلى نماذج التدقيق وأوراق العمل الخاصة بضمان الجودة.

وأشار الى أن المشروع هو الثالث مع ديوان المحاسبة، مؤكدا مواصلة التعاون مع الديوان لتحسين الامتثال للمعايير الدولية التي تعد أساس الإدارة المالية العامة، وضرورة تلبية مطالب المواطنين بالمساءلة.

--(بترا)

رش/ ف م/رق

30/10/2023 15:12:57