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الهلال الأحمر المصري: أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة

10/30/2023 2:39:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 30تشرين الأول (بترا)- قال الهلال الأحمر المصري، إن هناك أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.
وأضاف اليوم الاثنين في بيان، أن مطار العريش استقبل 57 طائرة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة من 19 دولة و14 منظمة إغاثية.
وكانت مصادر مصرية قالت إن القاهرة تكثف اتصالاتها لإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة الأسبوع الحالي.
--(بترا)
ن ا/ ن ح
30/10/2023 15:07:49

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