الهلال الأحمر المصري: أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة

الهلال الأحمر المصري: أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة
التاريخ
10/30/2023 2:39:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30تشرين الأول (بترا)- قال الهلال الأحمر المصري، إن هناك أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.
وأضاف اليوم الاثنين في بيان، أن مطار العريش استقبل 57 طائرة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة من 19 دولة و14 منظمة إغاثية.
وكانت مصادر مصرية قالت إن القاهرة تكثف اتصالاتها لإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة الأسبوع الحالي.
--(بترا)
ن ا/ ن ح
30/10/2023 15:07:49
MENAFN30102023000117011021ID1107337034
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