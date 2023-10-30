بحث التعاون بين العقبة الخاصة والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 تشرين الأول (بترا)- أمين المعايطة- بحث الأمين العام المفوض المالي والإداري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور علي البياضي العجارمة ووفد من المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، آلية ومتطلبات المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز للقطاع الخاص.
وأكد العجارمة أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهتين، مبينا حرص السلطة على المشاركة الفاعلة في تحقيق الريادة التنافسية في مجال تطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وأشار إلى أن السلطة تسعى ضمن خطتها الإستراتيجية نحو تطبيق أفضل الممارسات وتسخير الأدوات العالمية المستخدمة في قياس وتطوير الأداء المؤسسي مع الجهات المختلفة والمتميزة، للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسّي، وتحقيق أهداف السلطة ورؤيتها.
من جانبه، أكد مدير وحدة التطوير المؤسسي في السلطة محمد المجالي، أن المقارنات المعيارية من أهم أدوات الجودة لقياس ومقارنة وتحسين الأداء مع الجهات المتميزة، مضيفاً أن هذه المقارنات تستهدف وبشكل أساسي التعرف على جوانب الريادة والعمليات والخدمات والنتائج المتحققة.
--(بترا)
ا م/م ف
30/10/2023 14:46:57
MENAFN30102023000117011021ID1107337033
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