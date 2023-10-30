بحث التعاون بين العقبة الخاصة والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 تشرين الأول (بترا)- أمين المعايطة- بحث الأمين العام المفوض المالي والإداري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور علي البياضي العجارمة ووفد من المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، آلية ومتطلبات المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز للقطاع الخاص.

وأكد العجارمة أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهتين، مبينا حرص السلطة على المشاركة الفاعلة في تحقيق الريادة التنافسية في مجال تطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام.

وأشار إلى أن السلطة تسعى ضمن خطتها الإستراتيجية نحو تطبيق أفضل الممارسات وتسخير الأدوات العالمية المستخدمة في قياس وتطوير الأداء المؤسسي مع الجهات المختلفة والمتميزة، للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسّي، وتحقيق أهداف السلطة ورؤيتها.

من جانبه، أكد مدير وحدة التطوير المؤسسي في السلطة محمد المجالي، أن المقارنات المعيارية من أهم أدوات الجودة لقياس ومقارنة وتحسين الأداء مع الجهات المتميزة، مضيفاً أن هذه المقارنات تستهدف وبشكل أساسي التعرف على جوانب الريادة والعمليات والخدمات والنتائج المتحققة.

--(بترا)

ا م/م ف

30/10/2023 14:46:57