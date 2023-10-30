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الداخلية والعمل تؤكدان عدم تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة

10/30/2023 2:39:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا) -أكدت وزارتا الداخلية والعمل ، عدم تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة للقوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها لأسباب قانونية وصحية وذلك ل‏‏مصلحة أصحاب العمل والعمال في القطاعات ‏والأنشطة الاقتصادية كافة.
وأوضح بيان مشترك من الوزارتين اليوم الاثنين، أن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، إضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول. ‏
وأشار البيان، إلى أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت، مؤكدا ‏بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة.‏
ودعا البيان ‏اصحاب العمل والعمال المخالفين إلى المبادرة ‏بتقنين أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وان ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف.‏
--(بترا)
ع ف/ف ق
30/10/2023 14:46:15

MENAFN30102023000117011021ID1107337032

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