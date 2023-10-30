استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله
التاريخ
10/30/2023 2:39:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين المتطرفين اليهود قبل أيام في قرية راس كركر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية بمدينة الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال الوحشية بحق أهالي غزة.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
30/10/2023 14:28:53
MENAFN30102023000117011021ID1107337031
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