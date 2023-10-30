استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين المتطرفين اليهود قبل أيام في قرية راس كركر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية بمدينة الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال الوحشية بحق أهالي غزة.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

30/10/2023 14:28:53