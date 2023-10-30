أطباء بلا حدود تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الأول (بترا)- دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لمنع وقوع المزيد من الضحايا، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقالت المنظمة في بيان، إن القصف الإسرائيلي على غزة اشتد على نحو غير مسبوق حتى بات شمال غزة يسوى بالأرض، فيما تتعرض جميع أنحاء القطاع للقصف من دون ترك أي ملاذ آمن للمدنيين، مشيرة إلى أنه رغم صدور قرار من الجمعية العامة بالأمم المتحدة بهدنة إنسانية، إلا أن ذلك لم يحقق أي نتائج على الأرض، إذ استمر القصف الإسرائيلي العنيف.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أشد صرامة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، لافتة إلى أن المدنيين يُقتلون وينزحون من منازلهم قسرا، والمياه والوقود مستمران في النفاد.

وبينت أن "المساعدات الطبية بدأت بالنفاد في المستشفيات، وان عمليات البتر والجراحات تجرى من دون استعمال التخدير المناسب، والمشارح غارقة بالجثث"، لافتة إلى أن انقطاع الاتصالات يوم الجمعة الماضي، حد من قدرة الطواقم على التنسيق وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية، فيما بات العالقون تحت الأنقاض والنساء الحوامل اللواتي يوشكن على الولادة وكبار السن عاجزين عن طلب المساعدة التي تشتد حاجتهم إليها، وفي ظل هذا الانقطاع، فقدت أطباء بلا حدود الاتصال بمعظم موظفيها.

وأكدت المنظمة، أن الأوامر التي يُصدرها جيش الاحتلال بإخلاء المستشفى مهمة مستحيلة ومحفوفة بالمخاطر، إذ أن المستشفى يعمل حاليا بكامل قدرته ليوفر العلاج الطبي للمرضى، ويؤوي عشرات آلاف الأشخاص الذين اتخذوا منه ملاذا آمنا.

من جانبه، دعا الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود، كريستوس كريستو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإعادة تأمين المياه والطعام والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل عاجل، مشيرا إلى أن أكثر من مليوني رجل وامرأة وطفل يواجهون حصارا غير إنساني في غزة.

وقال كريستو: "نحن جاهزون لتكثيف مساعدتنا في غزة، ولدينا فريق في حالة تأهّب لإرسال الإمدادات الطبية والدخول إلى غزة لدعم الاستجابة الطبية الطارئة عندما يسمح الوضع بذلك.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

30/10/2023 14:23:45