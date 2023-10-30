رابط إلكتروني للمتقدمين على وظائف بدائرة قاضي القضاة ومجمع اللغة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في دائرة قاضي القضاة ومجمع اللغة العربية.
وأوضح الديوان في بيان اليوم الاثنين، أنه بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول على الرابط الإلكتروني
ابتداء من اليوم ولغاية الأول من تشرين الثاني، للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.
وبين أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.
--(بترا)
ه ع/ف ق
30/10/2023 14:08:43
MENAFN30102023000117011021ID1107337028
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