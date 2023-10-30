رابط إلكتروني للمتقدمين على وظائف بدائرة قاضي القضاة ومجمع اللغة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في دائرة قاضي القضاة ومجمع اللغة العربية.

وأوضح الديوان في بيان اليوم الاثنين، أنه بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول على الرابط الإلكتروني

‏ ابتداء من اليوم ولغاية الأول من تشرين الثاني، للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.

وبين أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.

--(بترا)

ه ع/ف ق

30/10/2023 14:08:43