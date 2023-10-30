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لبنان: لا خرق إسرائيليا للبوابات الالكترونية

10/30/2023 2:39:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 30 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزارة الاتصالات اللبنانية انه لم يسجل أي خرق إسرائيلي للبوابات الالكترونية اللبنانية .
وقال المدير العام لهيئة الاتصالات اللبنانية"عماد كريدية في تصريح إنّ ما أعلنته مجموعة قراصنة إسرائيليّة، مساء أمس، عن منع 250 ألف حساب في لبنان من الوصول إلى الإنترنت ، غير صحيح ومشكوك بأمره.
وأشار إلى أنّ الهيئة لم تتلقَّ أيّ شكوى عن غياب خدمة أو تعطّلها، كما أنّ غرفة العمليّات المعنيّة بأمر الأمن السيبراني لم تسجّل أيّ خرق للبوّابات الإلكترونيّة".
وكانت مجموعة قراصنة إسرائيليّة أطلقت على نفسها مسمى "نحن الشياطين الحمر"، أعلنت أنّ الهجوم جاء ردًّا على إطلاق حزب الله أكثر من 10 صواريخ إلى المستوطنات الإسرائيليّة الشّماليّة.
--(بترا)
ف ج/ف ق
30/10/2023 14:04:05

MENAFN30102023000117011021ID1107337027

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