لبنان: لا خرق إسرائيليا للبوابات الالكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 30 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزارة الاتصالات اللبنانية انه لم يسجل أي خرق إسرائيلي للبوابات الالكترونية اللبنانية .
وقال المدير العام لهيئة الاتصالات اللبنانية"عماد كريدية في تصريح إنّ ما أعلنته مجموعة قراصنة إسرائيليّة، مساء أمس، عن منع 250 ألف حساب في لبنان من الوصول إلى الإنترنت ، غير صحيح ومشكوك بأمره.
وأشار إلى أنّ الهيئة لم تتلقَّ أيّ شكوى عن غياب خدمة أو تعطّلها، كما أنّ غرفة العمليّات المعنيّة بأمر الأمن السيبراني لم تسجّل أيّ خرق للبوّابات الإلكترونيّة".
وكانت مجموعة قراصنة إسرائيليّة أطلقت على نفسها مسمى "نحن الشياطين الحمر"، أعلنت أنّ الهجوم جاء ردًّا على إطلاق حزب الله أكثر من 10 صواريخ إلى المستوطنات الإسرائيليّة الشّماليّة.
--(بترا)
ف ج/ف ق
30/10/2023 14:04:05
MENAFN30102023000117011021ID1107337027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.