شهيدان برصاص الاحتلال احدهما من ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا)- استشهد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات على مدخل زيف جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي مدينة القدس المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال اليوم الاثنين، بزعم تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وقال بيان لشرطة الاحتلال حسب الإذاعة الإسرائيلية "إنه ورد بلاغ عن قيام مواطن بطعن شرطي إسرائيلي وصفت جراحه بالخطيرة بالقرب من محطة وقود على الطريق رقم 1 في القدس".

وافادت الإذاعة العبرية بان قوات الاحتلال أغلقت محيط إطلاق النار على الشاب، ومنعت الوصول إلى المنطقة، واقتحمت الخيالة والكلاب البوليسية التابعة للاحتلال المكان.

وفتشت قوات الاحتلال جميع الشوارع المحيطة بمكان إطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي لم تعرف هويته بعد، وخلال ذلك تجمع عشرات المستوطنين في المكان ووجهوا الشتائم فتصدى الشبان المقدسيون لهم، وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على الشبان وإبعادهم بالقوة، كما حضر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الى موقع العملية.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

30/10/2023 14:02:39