شهيدان برصاص الاحتلال احدهما من ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا)- استشهد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات على مدخل زيف جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي مدينة القدس المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال اليوم الاثنين، بزعم تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.
وقال بيان لشرطة الاحتلال حسب الإذاعة الإسرائيلية "إنه ورد بلاغ عن قيام مواطن بطعن شرطي إسرائيلي وصفت جراحه بالخطيرة بالقرب من محطة وقود على الطريق رقم 1 في القدس".
وافادت الإذاعة العبرية بان قوات الاحتلال أغلقت محيط إطلاق النار على الشاب، ومنعت الوصول إلى المنطقة، واقتحمت الخيالة والكلاب البوليسية التابعة للاحتلال المكان.
وفتشت قوات الاحتلال جميع الشوارع المحيطة بمكان إطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي لم تعرف هويته بعد، وخلال ذلك تجمع عشرات المستوطنين في المكان ووجهوا الشتائم فتصدى الشبان المقدسيون لهم، وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على الشبان وإبعادهم بالقوة، كما حضر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الى موقع العملية.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
30/10/2023 14:02:39
MENAFN30102023000117011021ID1107337026
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