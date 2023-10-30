تمديد التسجيل للامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023
التاريخ
10/30/2023 2:39:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2023 عن طريق الموقع gov) لمن لم يتمكن من التسجيل في الموعد المحدد، من صباح يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس المقبلين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن عملية الدفع الإلكتروني ما تزال متاحة لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوها حتى انتهاء فترة التمديد.
--(بترا)
م خ/ م ف/ف ق
30/10/2023 13:59:39
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