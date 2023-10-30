تمديد التسجيل للامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2023 عن طريق الموقع gov) لمن لم يتمكن من التسجيل في الموعد المحدد، من صباح يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس المقبلين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن عملية الدفع الإلكتروني ما تزال متاحة لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوها حتى انتهاء فترة التمديد.

--(بترا)

م خ/ م ف/ف ق

30/10/2023 13:59:39