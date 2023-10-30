إدخال 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 30 تشرين الأول (بترا)- دخلت معبر رفح اليوم الاثنين 14 شاحنة مساعدات حسب تصريح مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ليصل عدد الشاحنات التي تم دخولها اليوم وامس 47 شاحنة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أن 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ويستمر تدفق الشاحنات التي تعبر معبر رفح البري بشكل يومي، والتي تنوعت بين شاحنات تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية.

--(بترا)

ن ا/ف ق

30/10/2023 13:42:05