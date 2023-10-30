إدخال 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 تشرين الأول (بترا)- دخلت معبر رفح اليوم الاثنين 14 شاحنة مساعدات حسب تصريح مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ليصل عدد الشاحنات التي تم دخولها اليوم وامس 47 شاحنة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أن 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويستمر تدفق الشاحنات التي تعبر معبر رفح البري بشكل يومي، والتي تنوعت بين شاحنات تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية.
--(بترا)
ن ا/ف ق
30/10/2023 13:42:05
MENAFN30102023000117011021ID1107337023
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