الاحتلال يعتقل 1680 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الأول (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية بلغت حصيلتها نحو 1680، منذ السابع من تشرين الأول الحالي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مشترك اليوم الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد السابع من الشهر الحالي، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 500 مواطن، تليها محافظة القدس.
وأشارت إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال، وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول الشهر الحالي.
--(بترا)
م ف/ف ق
30/10/2023 13:37:08
MENAFN30102023000117011021ID1107337022
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