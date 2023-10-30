الاحتلال يعتقل 1680 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الأول (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية بلغت حصيلتها نحو 1680، منذ السابع من تشرين الأول الحالي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مشترك اليوم الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد السابع من الشهر الحالي، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 500 مواطن، تليها محافظة القدس.

وأشارت إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال، وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول الشهر الحالي.

--(بترا)

م ف/ف ق

30/10/2023 13:37:08