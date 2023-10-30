تربية النواب: نعمل على تذليل تحديات تواجه طلبة المدارس والجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن اللجنة ستعمل على مُتابعة جميع القضايا المُتعلقة بطلبة المدارس والجامعات، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الاثنين، وضعت فيه آلية عملها للمرحلة المقبلة، أن القضية الرئيسة والجوهرية لـ"التربية النيابية"، هي رفع نسبة القبول للطلبة المُعيدين في الجامعات، وإيجاد حل جذري لهذه القضية.

وأضاف المومني، أن اللجنة ستتابع أيضًا جميع الملاحظات والقضايا الواردة إليها، مع المعنيين.

من جهتهم، قدم النواب: عمر العياصرة، خلدون شويات، محمد عكور، خالد أبو حسان، جملة من الاستفسارات والملاحظات التي من شأنها تحسين عمل "التربية النيابية".

وكانت اللجنة قد قرأت الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة، وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين استشهدوا في الدفاع عن فلسطين.

--(بترا)

م خ/أ م/ف ق

30/10/2023 13:30:17