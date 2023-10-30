إصدار جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة الناشئين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت سن 17 لأندية الدرجات، لموسم 2023/2024، الذي ينطلق الجمعة المقبل.
وتشارك فرق شباب الأردن، العربي، الاتحاد، عمان FC، الجزيرة، كفر جايز، أكاديمية رؤى المستقبل، اتحاد الرمثا، اليرموك، والصريح، في الدور الثاني من البطولة.
ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم المقبل، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.
--(بترا)
خ خ/أ م/ف ق
30/10/2023 13:27:01
MENAFN30102023000117011021ID1107337019
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