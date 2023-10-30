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إصدار جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة الناشئين

10/30/2023 2:38:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت سن 17 لأندية الدرجات، لموسم 2023/2024، الذي ينطلق الجمعة المقبل.
وتشارك فرق شباب الأردن، العربي، الاتحاد، عمان FC، الجزيرة، كفر جايز، أكاديمية رؤى المستقبل، اتحاد الرمثا، اليرموك، والصريح، في الدور الثاني من البطولة.
ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم المقبل، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.
--(بترا)
خ خ/أ م/ف ق
30/10/2023 13:27:01

MENAFN30102023000117011021ID1107337019

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