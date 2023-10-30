انسحاب دبابات إسرائيلية بعد توغلها شرق غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا)- تقهقرت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية بعد وقت قصير من توغلها بشكل محدود في شارع "صلاح الدين" جنوب شرق مدينة غزة الى مواقعها السابقة في غلاف غزة، بحسب ما أعلنت أعلنت مصادر المقاومة في قطاع غزة اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مصادر فلسطينية، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي في غزة في بيان، إن "بضع دبابات وجرافة تابعة لجيش الاحتلال توغلت الى شارع صلاح الدين انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وأضاف، "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين وعادت حركة المواطنين لطبيعتها"، مؤكدا أن الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة.

واشار الى انه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

وقال المكتب الحكومي، إن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد 3 فلسطينيين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.

وفي الضفة الغربية استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 من الشهر الجاري، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

30/10/2023 13:25:10

