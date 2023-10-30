انسحاب دبابات إسرائيلية بعد توغلها شرق غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول (بترا)- تقهقرت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية بعد وقت قصير من توغلها بشكل محدود في شارع "صلاح الدين" جنوب شرق مدينة غزة الى مواقعها السابقة في غلاف غزة، بحسب ما أعلنت أعلنت مصادر المقاومة في قطاع غزة اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مصادر فلسطينية، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي في غزة في بيان، إن "بضع دبابات وجرافة تابعة لجيش الاحتلال توغلت الى شارع صلاح الدين انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".
وأضاف، "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين وعادت حركة المواطنين لطبيعتها"، مؤكدا أن الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة.
واشار الى انه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.
وقال المكتب الحكومي، إن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد 3 فلسطينيين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".
ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.
وفي الضفة الغربية استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 من الشهر الجاري، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/10/2023 13:25:10
MENAFN30102023000117011021ID1107337017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.