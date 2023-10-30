Monday, 30 October 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتصاديون اسرائيليون لحكومتهم: أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد

10/30/2023 2:38:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 30 تشرين الأول (بترا)- حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين اليوم الاثنين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، داعين الى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع المزيد من الضرر.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قالوا فيها "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأشارت الصحيفة الى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي اليوم، ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".
وأضافوا في رسالتهم، إن الضربة القاسية التي تلقتها إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات لديها، وتحويلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحاصلة، مطالبيهم "بإلغاء جميع نفقات الموازنة غير الضرورية".
ودعا هؤلاء رئيس الوزراء ووزير المالية للعودة إلى رشدهما، لأن استمرارهم بالسلوك الحالي يضر باقتصاد إسرائيل، ويقوض ثقة الإسرائيليين بالنظام العام.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/10/2023 13:17:59

MENAFN30102023000117011021ID1107337016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث