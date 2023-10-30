اقتصاديون اسرائيليون لحكومتهم: أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين اليوم الاثنين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، داعين الى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع المزيد من الضرر.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قالوا فيها "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأشارت الصحيفة الى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي اليوم، ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".
وأضافوا في رسالتهم، إن الضربة القاسية التي تلقتها إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات لديها، وتحويلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحاصلة، مطالبيهم "بإلغاء جميع نفقات الموازنة غير الضرورية".
ودعا هؤلاء رئيس الوزراء ووزير المالية للعودة إلى رشدهما، لأن استمرارهم بالسلوك الحالي يضر باقتصاد إسرائيل، ويقوض ثقة الإسرائيليين بالنظام العام.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/10/2023 13:17:59
MENAFN30102023000117011021ID1107337016
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