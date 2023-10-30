اقتصاديون اسرائيليون لحكومتهم: أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 30 تشرين الأول (بترا)- حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين اليوم الاثنين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، داعين الى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع المزيد من الضرر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قالوا فيها "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت الصحيفة الى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي اليوم، ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".

وأضافوا في رسالتهم، إن الضربة القاسية التي تلقتها إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات لديها، وتحويلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحاصلة، مطالبيهم "بإلغاء جميع نفقات الموازنة غير الضرورية".

ودعا هؤلاء رئيس الوزراء ووزير المالية للعودة إلى رشدهما، لأن استمرارهم بالسلوك الحالي يضر باقتصاد إسرائيل، ويقوض ثقة الإسرائيليين بالنظام العام.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

30/10/2023 13:17:59

