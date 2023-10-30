المقاومة تستهدف دبابات اسرائيلية توغلت بشارع صلاح الدين بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر المقاومة الفلسطينية، استهداف عدة دبابات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في شارع صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه اليوم الاثنين وهو احد الشوارع الرئيسة في المنطقة الشرقية للقطاع.

وأضافت، ان دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة وقطعت الطريق الرئيس الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، بعد دخولها على أطراف مدينة غزة.

واشارت الى أن الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال ما تزال مستمرة لغاية ا لآن في محور شارع صلاح الدين بمدينة غزة.

وتوغلت

وكانت قوات الاحتلال توغلت لمسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات من السياج الحدودي ووصلت إلى شارع صلاح الدين، وتمكنت من عزل مدينة غزة جزئيا وعزلت شمال القطاع عن جنوبه، حيث كانت المنطقة المفتوحة تستهدف بشكل متواصل بأحزمة نارية واستخدام مفرط لقنابل الفوسفور والغاز في الأيام القليلة الماضية.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

30/10/2023 12:41:51