المقاومة تستهدف دبابات اسرائيلية توغلت بشارع صلاح الدين بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر المقاومة الفلسطينية، استهداف عدة دبابات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في شارع صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه اليوم الاثنين وهو احد الشوارع الرئيسة في المنطقة الشرقية للقطاع.
وأضافت، ان دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة وقطعت الطريق الرئيس الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، بعد دخولها على أطراف مدينة غزة.
واشارت الى أن الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال ما تزال مستمرة لغاية ا لآن في محور شارع صلاح الدين بمدينة غزة.
وتوغلت
وكانت قوات الاحتلال توغلت لمسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات من السياج الحدودي ووصلت إلى شارع صلاح الدين، وتمكنت من عزل مدينة غزة جزئيا وعزلت شمال القطاع عن جنوبه، حيث كانت المنطقة المفتوحة تستهدف بشكل متواصل بأحزمة نارية واستخدام مفرط لقنابل الفوسفور والغاز في الأيام القليلة الماضية.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/10/2023 12:41:51
MENAFN30102023000117011021ID1107337015
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