وزير الخارجية البريطاني: نعمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

وزير الخارجية البريطاني: نعمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة
التاريخ
10/30/2023 2:38:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل من أجل التوصل لهدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة رويترز، قال الوزير البريطاني، "نعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وأطراف أخرى للتوصل لهدنة إنسانية ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".
واضاف، إن "المساعدات تدخل ببطء لكننا نحتاج لزيادة كبيرة في الكميات".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/10/2023 12:39:39
MENAFN30102023000117011021ID1107337014
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