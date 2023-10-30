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وزير الخارجية البريطاني: نعمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

10/30/2023 2:38:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل من أجل التوصل لهدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة رويترز، قال الوزير البريطاني، "نعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وأطراف أخرى للتوصل لهدنة إنسانية ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".
واضاف، إن "المساعدات تدخل ببطء لكننا نحتاج لزيادة كبيرة في الكميات".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/10/2023 12:39:39

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