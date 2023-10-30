18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الحالي.

واشار المكتب الحكومي في بيان اليوم الاثنين، الى أن المتفجرات الإسرائيلية خلفت دمارا واسعا، حيث تسبب العدوان على غزة باستشهاد وفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني في القطاع.

وأشارت إلى أن كل كيلومتر داخل قطاع غزة تلقى قرابة 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان الإسرائيلي.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

30/10/2023 12:38:11