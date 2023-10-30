18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي
التاريخ
10/30/2023 2:38:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الحالي.
واشار المكتب الحكومي في بيان اليوم الاثنين، الى أن المتفجرات الإسرائيلية خلفت دمارا واسعا، حيث تسبب العدوان على غزة باستشهاد وفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني في القطاع.
وأشارت إلى أن كل كيلومتر داخل قطاع غزة تلقى قرابة 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/10/2023 12:38:11
MENAFN30102023000117011021ID1107337013
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