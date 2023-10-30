وزير الخارجية يلتقي المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا) - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.

وأكد الصفدي خلال اللقاء الذي انعقد في وزارة الخارجية ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب المستعرة على غزة والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة.

وشدد على أهمية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، مثمنا وقوف الصين إلى جانب هذا القرار وتصويتها لصالحه، والذي ينسجم والقيم الإنسانية المشتركة والمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة.

كما شكر الصفدي الصين على موقفها في الأمم المتحدة الداعم لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته في تطبيق القانون الدولي، وحفظ السلم، ووقف العنف والحرب.

-- (بترا)

ص خ/اص/ب ط

30/10/2023 12:01:13