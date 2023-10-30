هآرتس: على إسرائيل الإفراج فورا عن جميع الأسرى الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا) - دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وكتبت صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها: "يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الأمنيين الفلسطينيين وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور مرة واحدة".

وأضافت "هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم، بأي ثمن".

ويذكر أن حماس أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا يوم 7 تشرين الأول الحالي من غلاف قطاع غزة بينهم جنود وعناصر شرطة.

وقالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن إسرائيل كانت تعتقل أكثر من 5500 فلسطيني قبل الحرب فيما تم منذ ذلك الحين اعتقال أكثر من 1590 آخرين.

وصدرت دعوات من قبل ذوي الأسرى الإسرائيليين بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ولم يغلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب كليا أمام هذه الإمكانية، فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون بينهم رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان دان حالوتس وشاؤول موفاز في مقابلات صحافية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت حركة حماس استعدادها لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومة من خلال الاعتصامات شبه اليومية في تل أبيب واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين حيث نظمت العائلات، أمس الأحد، اعتصاما قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بالقدس الغربية قبل اللقاء معه.

وقالت هآرتس: "يجب على الحكومة أن تعلن أن عودة الرهائن هي أهم أهدافها، ولا تملك الدولة صلاحية التضحية بـ 229 شخصاً؛ ولن يمنحها أحد هذا التفويض"، مضيفة "كما لا يجوز السماح، بشكل واعٍ، لأسباب تكتيكية، بإلحاق أضرار جانبية بهؤلاء الأشخاص في الحرب ضد حماس".

وتابعت "لا يملك أحد في إسرائيل الحق الأخلاقي في تجاهل حقيقة مفادها أن الرهائن لم يُقتلوا في هجوم حماس، بل إنهم على قيد الحياة؛ ولا يحق لأحد أن يمحو هذا الفارق الحاسم وكأنه ليس الفارق بين الحياة والموت".

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

30/10/2023 11:26:56