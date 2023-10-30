هآرتس: على إسرائيل الإفراج فورا عن جميع الأسرى الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا) - دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وكتبت صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها: "يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الأمنيين الفلسطينيين وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور مرة واحدة".
وأضافت "هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم، بأي ثمن".
ويذكر أن حماس أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا يوم 7 تشرين الأول الحالي من غلاف قطاع غزة بينهم جنود وعناصر شرطة.
وقالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن إسرائيل كانت تعتقل أكثر من 5500 فلسطيني قبل الحرب فيما تم منذ ذلك الحين اعتقال أكثر من 1590 آخرين.
وصدرت دعوات من قبل ذوي الأسرى الإسرائيليين بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ولم يغلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب كليا أمام هذه الإمكانية، فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون بينهم رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان دان حالوتس وشاؤول موفاز في مقابلات صحافية خلال اليومين الماضيين.
وأعلنت حركة حماس استعدادها لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.
وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومة من خلال الاعتصامات شبه اليومية في تل أبيب واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين حيث نظمت العائلات، أمس الأحد، اعتصاما قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بالقدس الغربية قبل اللقاء معه.
وقالت هآرتس: "يجب على الحكومة أن تعلن أن عودة الرهائن هي أهم أهدافها، ولا تملك الدولة صلاحية التضحية بـ 229 شخصاً؛ ولن يمنحها أحد هذا التفويض"، مضيفة "كما لا يجوز السماح، بشكل واعٍ، لأسباب تكتيكية، بإلحاق أضرار جانبية بهؤلاء الأشخاص في الحرب ضد حماس".
وتابعت "لا يملك أحد في إسرائيل الحق الأخلاقي في تجاهل حقيقة مفادها أن الرهائن لم يُقتلوا في هجوم حماس، بل إنهم على قيد الحياة؛ ولا يحق لأحد أن يمحو هذا الفارق الحاسم وكأنه ليس الفارق بين الحياة والموت".
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
30/10/2023 11:26:56
MENAFN30102023000117011021ID1107337009
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