تحديد مواعيد الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.

وحسب جدول المباريات، تم توحيد مواعيد مباريات الفرق المرشحة للصعود إلى الدور الثاني من البطولة، والفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.

وتقام منافسات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل ، اذ يلتقي وادي الريان مع حرثا عند الرابعة على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه مرج الحمام نظيره شباب حوارة على ملعب شباب الحسين، وسحم مع الطيبة على ملعب جرش، فيما يستقبل الكرمل ضيفه جرش عند السابعة مساء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

في المقابل، تقام مواجهات المجموعة الثانية عند الساعة الرابعة من عصر السبت المقبل، حيث يلتقي دوقرة مع الحصن على ملعب الأمير هاشم، والوحدة مع الخالدية على ملعب شباب الحسين، وغور الصافي مع بلعما على ملعب الكرك، ودير أبي سعيد مع رباع السرحان على ملعب جرش.

ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، يليه جرش 12، شباب حوارة وسحم 8، وادي الريان والطيبة 6، ومرج الحمام وحرثا 3.

ويواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 18 نقطة، يليه دير أبي سعيد 9، الخالدية والحصن وغور الصافي 8، الوحدة ورباع السرحان 7، وبلعما أخير بـ 3 نقاط.

ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، اذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة إلى الدرجة الثالثة.

--(بترا)

خ خ / س س

30/10/2023 11:24:02