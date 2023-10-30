مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الأقصى المبارك.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

30/10/2023 11:14:56