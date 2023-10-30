مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأوضحت دائرة الأوقاف أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الأقصى المبارك.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
30/10/2023 11:14:56
MENAFN30102023000117011021ID1107337007
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