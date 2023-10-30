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ماجدة الرومي تعيد طرح أغنية على باب مصر.. فيديو

10/30/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Youm7) أعادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ، طرح الأغنية الوطنية "على باب مصر"، على حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بـ غنائها في حفلها الأول الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021، بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن.

وجاء هذا الحفل الغنائي المثمر لـ الفنانة ماجدة الرومي، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.


ماجدة الرومي

جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.








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