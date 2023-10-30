ماجدة الرومي تعيد طرح أغنية على باب مصر.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) أعادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ، طرح الأغنية الوطنية "على باب مصر"، على حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بـ غنائها في حفلها الأول الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021، بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن.
وجاء هذا الحفل الغنائي المثمر لـ الفنانة ماجدة الرومي، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.
ماجدة الرومي
جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.
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