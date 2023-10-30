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84 مليون دولار عالميًا لـ فيلم مارتن سكورسيزى Killers Of The Flower Moon عالميًا

10/30/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم Killers of the Flower Moon ، للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى إلى 84 مليونًا و679 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحت يوم 20 أكتوبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Parmount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 40 مليونًا و679 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكى، و44 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بـ جانب وجود اسم الثلاثى في العمل، الذى أعطى الأمر طابع ترويجى أكبر.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon
الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.








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