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وصية الشهيدة أسماء الأشقر تتصدر كليب من قلب فلسطين.. فيديو

10/30/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت المغنية نسمة حركي كليب "من قلب فلسطين " والأغنية من كلمات عبد الله السيد ونسمة حركي وياسمين الحيوي، ومن ألحان نسمة حركي وتوزيع أحمد الموجي وغناء نسمة حركي وتصدرت وصية الشهيدة أسماء الأشقر الكليب حيث كانت سجلت رسالة صوتية قبل استشهادها.







وكانت نسمة قد أطلقت ألبومها الأول الذي يحمل اسم "طايرة" وكانت أخر أغانيه بعنوان "إللينا" هي لرائد الفن النوبي سليم شعراوي، كلمات وألحان: حسين جاسر، واعادة نسمة توزيعها من جديد، وإضافة بعض الكلمات العربي و الفرنسي كتابة: نسمة حركي نفسها ، وتوزيع: حمودي تنوم، ميكس و ماستر و تسجيل: واحد، إنتاج: نسمة حركي.



وفي سياق متصل طالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».



وأضاف "أشتية" في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أنّ قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء.



وأشار إلى أنّ أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفًا وجوعًا في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رؤوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية، وأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.














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