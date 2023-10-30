ناردين فرج تتخلى عن نجلاء بدر فى قضية مقتل زوجها بسبب تصرفاتها بـ صوت وصورة

MENAFN - Youm7) شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "صوت وصورة " بطولة النجمة حنان مطاوع، التي عرضت على منصة watch it، من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، أحداثًا متتالية حيث تخلت المحامية ماجدة – ناردين فرج عن موكلتها "نرمين" – نجلاء بدر بسبب تصرفاتها وعدم سماع أوامرها، حيث ذهب الأخيرة إليها في منزلها تطلب منها عدم الإفصاح عن القضية أو التحدث في سيرة زوجها عصام الصياد.

كما شهدت الحلقة اختلاف أولاد نجلاء بدر، حيث قرر الابن الكبير الذهاب إلى العين السخنة حتى يهرب من ما يحدث في قضية والده، واضطر الابن الصغير أن يقف بجانب والدته خاصة أنها عادت إلى المهدئات مرة أخرى .

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.







