الابتسامة وممارسة الرياضة.. 7 طرق فعالة للتخلص من المزاج السيئ

MENAFN - Youm7) هناك بعض الأشياء والمواقف التي قد تثير غضبك، وتغير حالتك المزاجية، ومع ذلك، من المهم جدًا إيجاد التوازن بين حالتك وإلا تشعر بالغضب الزائد الذى قد يؤثر عليك سلبًا، يمكنك التحكم في حياتك أو عواطفك. ولكن الأمر يتطلب الممارسة بعض من الطلارق التالية وفقًا لما نشره موقع" health".

حالة مزاج سيئة 1. اعترف بما تشعر به

قد يشجعك بعض الأشخاص على تجاهل الحالة المزاجية السيئة أو المشاعر الصعبة، لكن هذا في الواقع ليس صحيًا لإن دفن المشاعر وكبتها أمر صعب، وصعب للغاية لدرجة أنه لا ينجح في كثير من الأحيان، حيث إنه يقود بعض الناس إلى اللجوء لبعض التصرفات التي قد تؤذى أنفسهم، مع مرور الوقت، قد تشعر بالعزلة والوحدة.

2. ممارسة الرياضة

هى الشيء الذي يضخ دمك بسرعة أكبر ويمكن أن يمنحك منفذًا جسديًا للتعبير عن مشاعرك. تساعد التمارين الرياضية أيضًا على إطلاق المواد الكيميائية "السعيدة" في الدماغ ، مثل الدوبامين والإندورفين والسيروتونين، وكلها تساعد في تقليل التوتر.

المزاج السيئ 3. تناول الطعام

في بعض الأحيان، قد يكون لمزاجك السيء أو غضبك سبب جسدي. تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة، أو وجبة خفيفة صحية، أو أي شيء يمكن أن يساعدك على الشعور بقدر أقل من "الجوع".

4. جرب اليقظة الذهنية "رياضة التأمل"

من المحتمل أنك رأيت أمثلة لا تعد ولا تحصى عن كيف يمكن لممارسات اليقظة الذهنية، مثل التأمل واليوجا، إن ممارسة التأمل أو التأمل الذاتي أو اليوجا أمر جيد للمساعدة في السماح لمشاعرك بالتعبير عن نفسها بدلاً من تأجيجها بشكل أكبر.

5. ابتسم

الابتسامة تخدع الدماغ ليعتقد أنك سعيد. يؤدي الابتسام إلى تحفيز هرمون الإندورفين، أو المواد الكيميائية "السعيدة" في دماغك. عندما تشعر بالسوء، ابتسم.

6. اتصل بصديق

يعد التحدث عن مزاجك السيئ أو غضبك مع صديق تثق به طريقة مثمرة للتعرف على ما تشعر به والتغلب عليه. تلك الدردشة مع صديق لها تأثير ثانوي.

مزاج سيئ.





7. دعها تذهب

اتخذ قرارًا بعدم التمسك بالمشاعر التي تشعر بها إذا كانت تؤذيك، قد يستغرق الأمر بضع محاولات قبل أن تتمكن من التخلص من الألم أو الغضب بشكل كامل. وقد يتعين عليك القيام بشيء رمزي لتحقيق ذلك، مثل كتابة رسالة إلى شخص أغضبك ثم تمزيق الرسالة إلى أشلاء.















