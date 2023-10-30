الابتسامة وممارسة الرياضة.. 7 طرق فعالة للتخلص من المزاج السيئ

(MENAFN
- Youm7) هناك بعض الأشياء والمواقف التي قد تثير غضبك، وتغير حالتك المزاجية، ومع ذلك، من المهم جدًا إيجاد التوازن بين حالتك وإلا تشعر بالغضب الزائد الذى قد يؤثر عليك سلبًا، يمكنك التحكم في حياتك أو عواطفك. ولكن الأمر يتطلب الممارسة بعض من الطلارق التالية وفقًا لما نشره موقع" health".
حالة مزاج سيئة 1. اعترف بما تشعر به
قد يشجعك بعض الأشخاص على تجاهل الحالة المزاجية السيئة أو المشاعر الصعبة، لكن هذا في الواقع ليس صحيًا لإن دفن المشاعر وكبتها أمر صعب، وصعب للغاية لدرجة أنه لا ينجح في كثير من الأحيان، حيث إنه يقود بعض الناس إلى اللجوء لبعض التصرفات التي قد تؤذى أنفسهم، مع مرور الوقت، قد تشعر بالعزلة والوحدة.
2. ممارسة الرياضة
هى الشيء الذي يضخ دمك بسرعة أكبر ويمكن أن يمنحك منفذًا جسديًا للتعبير عن مشاعرك. تساعد التمارين الرياضية أيضًا على إطلاق المواد الكيميائية "السعيدة" في الدماغ ، مثل الدوبامين والإندورفين والسيروتونين، وكلها تساعد في تقليل التوتر.
المزاج السيئ 3. تناول الطعام
في بعض الأحيان، قد يكون لمزاجك السيء أو غضبك سبب جسدي. تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة، أو وجبة خفيفة صحية، أو أي شيء يمكن أن يساعدك على الشعور بقدر أقل من "الجوع".
4. جرب اليقظة الذهنية "رياضة التأمل"
من المحتمل أنك رأيت أمثلة لا تعد ولا تحصى عن كيف يمكن لممارسات اليقظة الذهنية، مثل التأمل واليوجا، إن ممارسة التأمل أو التأمل الذاتي أو اليوجا أمر جيد للمساعدة في السماح لمشاعرك بالتعبير عن نفسها بدلاً من تأجيجها بشكل أكبر.
5. ابتسم
الابتسامة تخدع الدماغ ليعتقد أنك سعيد. يؤدي الابتسام إلى تحفيز هرمون الإندورفين، أو المواد الكيميائية "السعيدة" في دماغك. عندما تشعر بالسوء، ابتسم.
6. اتصل بصديق
يعد التحدث عن مزاجك السيئ أو غضبك مع صديق تثق به طريقة مثمرة للتعرف على ما تشعر به والتغلب عليه. تلك الدردشة مع صديق لها تأثير ثانوي.
مزاج سيئ.
7. دعها تذهب
اتخذ قرارًا بعدم التمسك بالمشاعر التي تشعر بها إذا كانت تؤذيك، قد يستغرق الأمر بضع محاولات قبل أن تتمكن من التخلص من الألم أو الغضب بشكل كامل. وقد يتعين عليك القيام بشيء رمزي لتحقيق ذلك، مثل كتابة رسالة إلى شخص أغضبك ثم تمزيق الرسالة إلى أشلاء.
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