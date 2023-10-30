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ابتعد عن التنمر والتمييز.. نصائح عليك تجنبها لزيادة اجتماعية أولادك

10/30/2023 2:37:50 PM
(MENAFN- Youm7) اجتماعية الأطفال سلوك محبب، تحاول الأسر في بداية عمر أطفالهم البحث والقراءة لجمع المعلومات التي تجعل أولادهم اجتماعيين، غير منعزلين عن الأهل والأصدقاء، لضمان حياة أفضل لهم من خلال التفاعل والتواصل مع الآخرين.



تواصل "اليوم السابع" مع الدكتورة عزة زيان استشاري العلاقات الأسرية، عن الأسباب الأولى لجعل أولادنا اجتماعيين، وقالت إن السبب الأول لاجتماعية الأطفال هو الأسرة، فالأسر التي تشجع أولادهم، وتهتم برأيهم والإنصات لهم، ومشاركتهم في اختيار ما يحبونه، ما يجعلهم اجتماعيين، ولكن الأسر الأكثر انتقاد لأولادهم، ويعتمدون على أسلوب الأمر، يترتب عليه شخصية ضعيفة للطفل، لا يفضل الاختلاط والتفاعل مع غيره مخافة الانتقاد فيتجه إلى العزلة، لحماية نفسه والحفاظ عليها.





عزة زيان استشاري علاقات أسرية




وأضافت أن السبب الثاني لاجتماعية الأطفال هي المؤسسات التعليمية باختلاف مراحلها بداية من الحضانة إلى الجامعة فهي تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالنفس، واستمرار التواصل والتعامل مع من حولهم أو الابتعاد عن الاختلاط والمشاركة.




وأكدت أنه يوجد عدة نقاط يجب الحذر منها في استخدامها مع الأطفال لأنها تقلل اجتماعيتهم:


أولها: البعد عن تميز الأخوة داخل الأسرة واطلاع ومشاركة جميعهم دون تميز أحد عن الآخر.



ثانيا: البعد عن التنمر واتخاذ نقص أو عيب فيهم، وسيلة لتسليط الضوء عليه باستمرار، غرضهم هو التغير إلى الأفضل، ولكن هذا أحد الأسباب المساهمة في العزلة وتجنب الاجتماع مع الأهل والأصدقاء.



ثالثا: الإشارة إلى مستوى الضعف في المستوى الدراسي من قبل الأسرة والمعلمين ومشاركته، يكون الهدف تحسين المستوى الدراسي، ولكن هذا من ضمن الأسباب المؤدية إلى قلة اجتماعهم في بيئتهم التعليمية، والبعد عنها، وأشارت إلى أهمية "دورة إعادة انتاج السلوك"، فالسلوكيات التي يعتد عليها الأطفال في الصغر، يتم انتاجها في الكبر، فالأطفال الذين يكبروا في بيئة مشجعة تحفزهم على التفاعل والمشاركة تؤثر إيجابيا على اجتماعيتهم في الحياة المستقبلية، وعلى انتاجهم وتعاملهم مع الآخرين.






















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