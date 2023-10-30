مع تغيير الساعة.. كيفية تعليم طفلك تنظيم الوقت بين المدرسة والحياة الاجتماعية

MENAFN - Youm7) من الطبيعي أن الأم من أكبر مهامها هي تنظيم الوقتلأبنائها، وذلك حتى يستوعبوا أمور الحياة ويقومون هم بأنفسهم بهذه المهمة، ولكن الأفضل أن تتوقف عن ذلك، لأنها تخلق طفلاً إتكاليًا، وهنا يأتي دورالأم في تعليم طفلها أن يقوم هو بتلك المهمة، وخاصة مع زيادة كمية الواجبات المدرسية والمنزلية والأنشطة، فتقول استشاري الصحة النفسية الدكتورة سلمى أبو اليزيد في حديثها لـ"اليوم السابع" أنه يجب تعليم الطفل فهم فوائد إدارة الوقت.

تنظيم الوقت كيفية تعليم طفلك تنظيم الوقت بين المدرسة والحياة الاجتماعية

وأضاف استشاري الصحة النفسية أنه على الأم أن تعلم طفلها أن ضبط الوقت بشكل جيد، يساعده في أن يكون لديه فكرة واضحة عن المهام التي تحتاج إلى اهتمامه وعمله وكيفية تحديد أولويات تلك القائمة لتحقيق الإنتاجية المثلى، والتي سيجعله قادرًا على إنجاز المهام في فترات زمنية أقصر، ما يسمح له بعد ذلك بإكمال المزيد من المهام وتوفير وقت إضافي لأنشطة أخرى.





طفل أولاً: وجود ساعة دائمًا حوله

وأكدت أن من أهم الخطوات التي تساعد الطفل على معرفة قيمه الوقت، هي وجود ساعة أمام عينة دائما، وكل شيء يتم تحديد وقت محدد له، ولا يمكن تجاوزه مهما كانت الأسباب، وهذا سيجعله لديه تركيزًا قويًا لإنهاء كل مهمة حتى لو لعب أو فترة راحة في ألقت المحدد، أو قبل الوصول إليه.

ثانيًا: عمل قائمة بالأولويات

على الأبوين تعليم أطفالهم بأن يقوموا بعمل قائمة بالأولويات، وإذا كان الطفل في سن صغير، على الأم أن تقوم بذلك أمامه، حتى يعلم أنه من أولويات الحياة ، ويتخذها كقدوة في حياته، ولا مانع من الحديث مع الطفل ومساعدته في البداية في معرفة الأولويات، والقيام بجدول زمني في بداية المهمة.

طفلة ثالثًا: وضع الخطة

وقالت إنه على الأم أن تعلم طفلها أنه يجب وضع الخطة المناسبة لكل، مهمة، والاعتماد على إنجاز المهام في آخر وقت هو شيء خط، فنادرا ما تنجح إكمال المهام في اللحظة الأخيرة، على الأقل حتى يتعلم الأطفال إتقان مهارات معينة تصبح في النهاية طبيعة ثانية بالنسبة لهم، ففي بداية الحياة يمكن لأي طفل إدارة ذلك من خلال تعلم التخطيط للمستقبل.

رابعًا: القضاء على المشتتات

وحذرت استشاري الصحة النفسية من توافر الأشياء التي تشتت ذهن الطفل حولة في الوقت الذي يجب أن يلتزم فيه بتنفيذ خطته، فيجب إبعاد كل ما هو بصريا أو سمعي لمساعدته على التركيز، والتحكم في النفس للوصول إلى الهدف.