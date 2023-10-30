مع تغيير الساعة.. كيفية تعليم طفلك تنظيم الوقت بين المدرسة والحياة الاجتماعية

(MENAFN
- Youm7) من الطبيعي أن الأم من أكبر مهامها هي تنظيم الوقت
لأبنائها، وذلك حتى يستوعبوا أمور الحياة ويقومون هم بأنفسهم بهذه المهمة، ولكن الأفضل أن تتوقف عن ذلك، لأنها تخلق طفلاً إتكاليًا، وهنا يأتي دورالأم في تعليم طفلها أن يقوم هو بتلك المهمة، وخاصة مع زيادة كمية الواجبات المدرسية والمنزلية والأنشطة، فتقول استشاري الصحة النفسية الدكتورة سلمى أبو اليزيد في حديثها لـ"اليوم السابع" أنه يجب تعليم الطفل فهم فوائد إدارة الوقت.
تنظيم الوقت كيفية تعليم طفلك تنظيم الوقت بين المدرسة والحياة الاجتماعية
وأضاف استشاري الصحة النفسية أنه على الأم أن تعلم طفلها أن ضبط الوقت بشكل جيد، يساعده في أن يكون لديه فكرة واضحة عن المهام التي تحتاج إلى اهتمامه وعمله وكيفية تحديد أولويات تلك القائمة لتحقيق الإنتاجية المثلى، والتي سيجعله قادرًا على إنجاز المهام في فترات زمنية أقصر، ما يسمح له بعد ذلك بإكمال المزيد من المهام وتوفير وقت إضافي لأنشطة أخرى.
طفل أولاً: وجود ساعة دائمًا حوله
وأكدت أن من أهم الخطوات التي تساعد الطفل على معرفة قيمه الوقت، هي وجود ساعة أمام عينة دائما، وكل شيء يتم تحديد وقت محدد له، ولا يمكن تجاوزه مهما كانت الأسباب، وهذا سيجعله لديه تركيزًا قويًا لإنهاء كل مهمة حتى لو لعب أو فترة راحة في ألقت المحدد، أو قبل الوصول إليه.
ثانيًا: عمل قائمة بالأولويات
على الأبوين تعليم أطفالهم بأن يقوموا بعمل قائمة بالأولويات، وإذا كان الطفل في سن صغير، على الأم أن تقوم بذلك أمامه، حتى يعلم أنه من أولويات الحياة ، ويتخذها كقدوة في حياته، ولا مانع من الحديث مع الطفل ومساعدته في البداية في معرفة الأولويات، والقيام بجدول زمني في بداية المهمة.
طفلة ثالثًا: وضع الخطة
وقالت إنه على الأم أن تعلم طفلها أنه يجب وضع الخطة المناسبة لكل، مهمة، والاعتماد على إنجاز المهام في آخر وقت هو شيء خط، فنادرا ما تنجح إكمال المهام في اللحظة الأخيرة، على الأقل حتى يتعلم الأطفال إتقان مهارات معينة تصبح في النهاية طبيعة ثانية بالنسبة لهم، ففي بداية الحياة يمكن لأي طفل إدارة ذلك من خلال تعلم التخطيط للمستقبل.
رابعًا: القضاء على المشتتات
وحذرت استشاري الصحة النفسية من توافر الأشياء التي تشتت ذهن الطفل حولة في الوقت الذي يجب أن يلتزم فيه بتنفيذ خطته، فيجب إبعاد كل ما هو بصريا أو سمعي لمساعدته على التركيز، والتحكم في النفس للوصول إلى الهدف.
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