لسه عايشين وهنا قاعدين.. أبرز العبارات في قاموس أهل غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Youm7) طيلة ما يقرب من الشهر الكامل يعاني أهالي قطاع غزة ويلات الحرب، وحتى الحياة القاسية التي تأقلموا معها في ظل انتهاكات الاحتلال باتت حلمًا من الماضي، فقد تغير شكل الحياة التي عرفوها بالكامل، ومع تحول شكل الحياة تكون لديهم ما يشبه القاموس الجديد بعد "طوفان الأقصى" فحتى الكلمات العابرة في المحادثات اليومية والتدوينات اليومية أصبح لها معنى مختلف، وهو ما سلط الضوء عليه "معجم لسان الطوفان" الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ورصدوا أبرز الكلمات والتعبيرات الجديدة في قاموس أهالي غزة. "لسه عايشين"
عبارة تحل محل كل جمل الاطمئنان، تحمل في حروفها النجاة من الموت المؤكد من القصف الذي اخفض المساكن العالية إلى مستوى الأرض.
لسه عايشين "هنا قاعدين"
هنا قاعدين تحمل معنى الصمود والبقاء في الأرض، ومواجهة كل التحديات الصعبة المستمرة لهم من الاحتلال لأرضهم.
هينا قاعدين
"الله يسهل عليك"
عبارة الوادع الأخيرة للأبرياء الذين فقدوا من غير ذنب، وبها وعدا بالنصر المؤكد لأجل أرواحهم.
الله يسهل عليك
"كلنا مع الشباب"
دعم أهل فلسطين لاستمرار المقاومة وعدم الاستسلام، والترابط أمام الاحتلال.
الله يسهل عليك "معلش"
كلمة معلش تهون آهات الفقد، وتبعث الصبر على حال تحول الحياة، ولأن من الصبر يدرك الفوز، ويكون الانتصار لكل من ضحوا بالحياة من أجل تحرير فلسطين.
عبارة معلش
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