لسه عايشين وهنا قاعدين.. أبرز العبارات في قاموس أهل غزة بعد الحرب

MENAFN - Youm7) طيلة ما يقرب من الشهر الكامل يعاني أهالي قطاع غزة ويلات الحرب، وحتى الحياة القاسية التي تأقلموا معها في ظل انتهاكات الاحتلال باتت حلمًا من الماضي، فقد تغير شكل الحياة التي عرفوها بالكامل، ومع تحول شكل الحياة تكون لديهم ما يشبه القاموس الجديد بعد "طوفان الأقصى" فحتى الكلمات العابرة في المحادثات اليومية والتدوينات اليومية أصبح لها معنى مختلف، وهو ما سلط الضوء عليه "معجم لسان الطوفان" الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ورصدوا أبرز الكلمات والتعبيرات الجديدة في قاموس أهالي غزة. "لسه عايشين"

عبارة تحل محل كل جمل الاطمئنان، تحمل في حروفها النجاة من الموت المؤكد من القصف الذي اخفض المساكن العالية إلى مستوى الأرض.









لسه عايشين "هنا قاعدين"

هنا قاعدين تحمل معنى الصمود والبقاء في الأرض، ومواجهة كل التحديات الصعبة المستمرة لهم من الاحتلال لأرضهم.

هينا قاعدين"الله يسهل عليك"

عبارة الوادع الأخيرة للأبرياء الذين فقدوا من غير ذنب، وبها وعدا بالنصر المؤكد لأجل أرواحهم.

الله يسهل عليك"كلنا مع الشباب"



دعم أهل فلسطين لاستمرار المقاومة وعدم الاستسلام، والترابط أمام الاحتلال.

الله يسهل عليك "معلش"

كلمة معلش تهون آهات الفقد، وتبعث الصبر على حال تحول الحياة، ولأن من الصبر يدرك الفوز، ويكون الانتصار لكل من ضحوا بالحياة من أجل تحرير فلسطين.







عبارة معلش



