موجز اقتصاد اليوم الاثنين 30/ 10/ 2023.. 32.6 مليار جنيه متوسط تداول أذون الخزانة

MENAFN - Youm7) نشر موقع اليوم السابع اليوم الاثنين 30-10-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها، ما أعلنته أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عن ارتفاع المتوسط اليومى لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه فى الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه فى الأسبوع الخامس، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:





رئيس البورصة: ارتفاع متوسط التداول على أذون الخزانة إلى 32.6 مليار جنيه يوميا

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عن ارتفاع المتوسطات اليومية لتداول الأذون وسندات الخزانة بالبورصة المصرية، خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومى لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه فى الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه فى الأسبوع الخامس، فى حين ارتفع المتوسط اليومى لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة فى الأسبوع الخامس.





وصول جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للمفاعل الثانى بالضبعة.. صور

أعلنت شركة روساتوم الروسية المسئولة إنشاء المحطة النووية الاولى بالضبعة لتوليد الكهرباء، أنه تم توصيل جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للوحدة الثانية بنجاح إلى موقع الضبعة تمهيدا لتركيبه قبل نهاية العام، والذى يعد من أبرز أنظمة السلامة الفعالة فى محطة الضبعة للطاقة النووية وهو جزء من أحدث التكنولوجيا لمفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+.





البنك الدولى: تصاعد الصراع فى الشرق الأوسط قد يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية للمجهول

حذر البنك الدولى اليوم الاثنين، من تصاعد حدة الصراع فى الشرق الأوسط، منبها إلى أنه قد يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية إلى المجهول.





أسعار النفط تسجل89.47 دولار لخام برنت و84.32 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 89.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.32 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 1% اليوم.





أسعار الذهب اليوم تسجل 2570 جنيها للجرام عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب خلال تداولاته اليوم الاثنين 15جنيها بعد أن افتتح التداول على ارتفاع بحوالي عشرة جنيهات في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2570 جنيها للجرام.





وزير البترول يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.





وزارة التخطيط: توفير 800 ألف فُرصة عمل جديدة خلال خطة 23/2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.





13 شركة تركية تبحث مع "رجال الأعمال المصريين" إقامة مشروعات مشتركة

استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، الاجتماع السادس عشر لمجلس الأعمال المصري التركي بشقيه بحضور السفير التركي الجديد بالقاهرة "صالح موتلو شين" ووفد من رجال الأعمال الأتراك يضم 13 شركة تعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، منها المنسوجات، والملابس الجاهزة، والإنشاءات والمقاولات، والاستثمار العقاري والنقل والخدمات والكيماويات، والاستيراد والتصدير.