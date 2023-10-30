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أخبار البورصة اليوم الإثنين 30-10-2023

10/30/2023 2:37:46 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 30-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والعامة لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والشرقية-إيسترن كومباني، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ودلتا للطباعة والتغليف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعربية لاستصلاح الأراضي، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم المالية القابضة.





البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 136 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.31%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 22.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.07%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب للبيع بقيمة 410.2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.2 مليون جنيه، 183.2 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.



وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والنعيم القابضة للاستثمارات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 500 ألف سهم، 2132 سهم، 5.8 مليون سهم، 12.2 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 4.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات عدد 911 ألف سهم، 308.2 ألف سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 280 ألف سهم، 900 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 217.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة المجموعة المصرية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 822.2 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 14.8 ألف سهم.



أعلنت شركة دلتا للطباعة والتغليف، شراء المساهم شركة الإنماء للاستثمار عدد 37.3 ألف سهم بسعر 38.47 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.82% إلى 10.485%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مبيعات بلغت 9.7 مليار جنيه بزيادة 67.74%، وبلغت صافي الأرباح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 143.82%.



وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 225.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 56.64%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38 مليون جنيه بنسبة نمو 61.36%.



العرفة للاستثمارات

قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للشركة إلى شركة قاسمة وشركة منقسمة، طبقًا للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير عام 2023، وبلغ صافي حقوق المساهمين 50.2 مليون دولار بين الشركة القاسمة باسم "كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأس مال مصدر قدره 32.9 مليون دولار موزع على عدد 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 سنت للسهم الواحد، وعلى أن يتم تجنيب مبلغ 64.4 ألف دولار في حساب الاحتياطيات، وشركة جيتكس للاستثمارات التجاري والصناعية برأس مال مصدر قدره 16.9 مليون دولار موزع على عدد 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد، على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.












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