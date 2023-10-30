وزارة البترول تطلق أول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ خلال النسخة السابعة من (إيجبس) 2024

MENAFN - Youm7) تأكيدًا على التزامها الراسخ بمساهمات مصر المحددة وطنيًا وهدفها الطموح الخاص بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030.. تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن إطلاق أول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ في المنطقة، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس) ​​والذي يقام في القاهرة خلال الفترة من (19 إلى 21 فبراير 2024).

هذا ويُعد ملتقى "تحدي تكنولوجيا المناخ" بمثابة منصة عالمية للشركات الناشئة، لعرض حلولها التكنولوجية ونماذج أعمالها أمام لجنة من أعضاء لجنة الاختيار المؤثرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة الرائدة التي تقدم حلولًا متطورة لتسريع عملية انتقال الطاقة وتعظيم الإمكانات غير المستغلة لدى مبتكري الطاقة في تعزيز أهداف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.

ومن المقرر أن يضم ملتقى "تحدي تكنولوجيا المناخ" برنامجًا غنيًا من الجلسات الرئيسية والمحادثات التحفيزية وحلقات النقاش، حيث سيجمع ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ أصحاب الرؤى في صناعة الطاقة العالمية والمستثمرين وصناع التغيير والشركات الناشئة لعرض ابتكاراتهم الهامة وتقنيات المناخ الرائدة.

وفي هذا السياق، صرح معالي طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على إطلاق المبادرة قائلاً: "تعمل مصر على تسريع جهودها لتنويع مصادر الطاقة وإزالة الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يشهد العالم حاليًا ابتكارات لا مثيل لها تمهد الطريق من أجل مستقبل منخفض الكربون، ونحن نؤمن بأن الشركات الناشئة هي الرائدة في هذا الاتجاه من خلال ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس)، كما نطمح إلى تسليط الضوء على دور مبتكري الطاقة غير المستعلة وتسليط الضوء على مساهماتهم في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام وخالي من الكربون".

هذا ويأمل المؤتمر مشاركة الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، والتي تخدم تحول الطاقة من خلال التقنيات الحديثة والتي تعالج تغير المناخ وتدعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إزالة الكربون، واحتجاز وتخزين الكربون، والهيدروجين، والاقتصاد الدائري، تخزين الطاقة وكفاءة الطاقة.

وقد تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، لمزيد من المعلومات حول ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ أو للتسجيل والمشاركة كشركة ناشئة، قم بزيارة: .





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نبذة عن شركة دي إم جي إيفنتس

تعد دي إم جي إيفنتس إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، نحن نهدف إلى إبقاء الشركات على إطلاع مستمر، وربطها بالأوساط المعنية لإنشاء أسواق نابضة بالحيوية وتسريع أعمالها عبر فعاليات متعددة.

هذا وتنظم دي إم جي إيفنتس أكثر من 80 فعالية في 25 دولة، وتجذب أكثر من مليون مشارك وموفد سنويا. وتضم مجموعة منتجات الشركة العديد من الفعاليات الرائدة في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة والتصميم والنقل، كما تعد فعاليات الطاقة "أديبك" و"جاستيك" و"إيجيبس" من الفعاليات الرائدة للشركة في مجال الطاقة.

نبذة عن شركة دي إم جي تي

شركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي)، هي مجموعة شركات دولية في مجالات المعلومات والإعلام والفعاليات، أسهمها مدرجة في بورصة لندن، وتدير شركة دي إم جي تي مجموعة شركات متنوعة ومتعددة الجنسيات، مع إجمالي عائدات يصل إلى نحو ١,٥ مليار جنيه استرليني، وتزوّد الشركات والمستهلكين بمعلومات وتحليلات ورؤى وأحداث وأخبار ومواد ترفيهية جذابة، وتعتبر شركة دي إم جي تي أيضًا مستثمرًا مؤسسًا وأكبر مساهم في شركة "يوروموني انستيتيوشنال إنفيستور"، وشركة زد بي جي.