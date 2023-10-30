اكتشاف هيكل عظمى بيد صناعية يعود للعصور الوسطى فى ألمانيا

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار فى ألمانيا، هيكلا عظميا يعود إلى العصور الوسطى مزودا بيد صناعية حديدية، ويوفر الهيكل العظمى الذى يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، أدلة دامغة على التكنولوجيا التعويضية المبكرة والابتكار الطبى.

ويشير التأريخ الكربوني إلى أن الرجل الذى يتراوح عمره بين 30 إلى 50 عامًا، عاش ومات في وقت ما بين عامى 1450 و1620، وشهدت هذه الفترة من التاريخ الأوروبي طفرة في تطور الأطراف الاصطناعية، مدفوعة بالحاجة إلى مساعدة الجنود المصابين العائدين من حروب عديدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأطراف الاصطناعية، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

هيكل عظميا بالمانيا



وقال الدكتور والتر إيرلينجر من مكتب ولاية بافاريا للحفاظ على الآثار، فإن الجهاز الاصطناعي رائع حقًا، وتم اضافت اليد الاصطناعية المجوفة مكان اليد اليسرى مع وضع أربعة أصابع، موضحا أن الجهاز الاصطناعى يثبت البراعة الطبية في ذلك الوقت.

على الرغم من أن هذا الاكتشاف استثنائى، إلا أنه ليس فريدًا، يوجد ما يقرب من 50 جهازًا صناعيًا معروفًا من أواخر العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث في أوروبا الوسطى، وهي تتراوح من النماذج البدائية غير المتحركة إلى الأجهزة المعقدة ذات المكونات الميكانيكية.

يعد الفارس الشهير جوتز فون بيرليشينجن شخصية بارزة في هذا العصر، كان يرتدي طرفًا صناعيًا حديديا بعد أن فقد يده اليمنى أثناء حصار لاندشوت عام 1530.