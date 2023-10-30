بيع جزء من مخطوطة رواية الفئران والرجال للأمريكى جون شتاينبك بـ13 ألف دولار

MENAFN - Youm7) بيعت قطعة من المسودة الأصلية المكتوبة بخط اليد للكاتب الأمريكى الشهير جون شتاينبك لرواية «الفئران والرجال»، والتي مزقها كلبه توبي في عام 1936، مقابل 13 ألف دولار، أي أكثر من ستة أضعاف تقديراتها فى مزاد بونهامز بالولايات المتحدة.

وفي نفس المزاد "بونهامز"، حقق سيف شتاينبيك المصنوع من الحديد المطاوع والذي قدمه لأخته ماري مع شهادة استثمار، 3584 دولارًا وفقا لما ذكره موقع fine book .

وشملت مجموعة شتاينبك كنزًا دفينًا من الرسائل والمخطوطات والمذكرات وروايات النسخ التقديمية والأشياء الشخصية وشهد المزاد تخطى

أعمال متعددة لشتاينبيك الأرقام القياسية العالمية السابقة للمزاد بما في ذلك الطبعة الأولى من In Dubious Battle والتي حققت أكثر من تسعة أضعاف تقديراتها حيث بيعت الرواية، التى أهدى الكاتب نسختها المباعة لابنة أخته وزوجها، بمبلغ 54 ألف دولار مع أن سعرها الأصلى المكتوب بالقلم الرصاص هو 8.50 دولار، والذي اعتقد شتاينبيك أنه مرتفع في ذلك الوقت، مشيرًا إلى ذلك بعبارة: "يا له من ثمن كتاب بروليتاري"

الجزء المباع من مخطوطة الفئران والرجال يحتوي على أجزاء من بداية مشهد الفأر الميت من الفصل الأول.

ويمتلك مركز مارثا هيسلي كوكس لدراسات شتاينبيك في جامعة ولاية سان خوسيه الأمريكية جزءًا ممضوغًا من كتاب الفئران والرجال الذي تم العثور عليه كجزء من سجلات القصاصات التي تبرعت بها كارول شتاينبك، ولم يتمكن بونهامز من تحديد موقع أي أجزاء أخرى مؤسسيًا أو في مركز كتب نادر.

كما حققت نسخ الطبعات الأولى لروايات شتاينبك أرقامًا قياسية، حيث بيعت نسخ من Tortilla Flat بأربعة أضعاف تقديراتها البالغة 58000 دولار، وThe Pastures of Heaven،

بثلاثة أضعاف تقديراتها البالغة 32000 دولار - وكلاهما أهداهما شتاينبيك لأخته ماري.

مخطوطة شتاينبك







