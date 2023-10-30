بيع جزء من مخطوطة رواية الفئران والرجال للأمريكى جون شتاينبك بـ13 ألف دولار

(MENAFN
- Youm7) بيعت قطعة من المسودة الأصلية المكتوبة بخط اليد للكاتب الأمريكى الشهير جون شتاينبك لرواية «الفئران والرجال»، والتي مزقها كلبه توبي في عام 1936، مقابل 13 ألف دولار، أي أكثر من ستة أضعاف تقديراتها فى مزاد بونهامز بالولايات المتحدة.
وفي نفس المزاد "بونهامز"، حقق سيف شتاينبيك المصنوع من الحديد المطاوع والذي قدمه لأخته ماري مع شهادة استثمار، 3584 دولارًا وفقا لما ذكره موقع fine book .
وشملت مجموعة شتاينبك كنزًا دفينًا من الرسائل والمخطوطات والمذكرات وروايات النسخ التقديمية والأشياء الشخصية وشهد المزاد تخطى
أعمال متعددة لشتاينبيك الأرقام القياسية العالمية السابقة للمزاد بما في ذلك الطبعة الأولى من In Dubious Battle والتي حققت أكثر من تسعة أضعاف تقديراتها حيث بيعت الرواية، التى أهدى الكاتب نسختها المباعة لابنة أخته وزوجها، بمبلغ 54 ألف دولار مع أن سعرها الأصلى المكتوب بالقلم الرصاص هو 8.50 دولار، والذي اعتقد شتاينبيك أنه مرتفع في ذلك الوقت، مشيرًا إلى ذلك بعبارة: "يا له من ثمن كتاب بروليتاري"
الجزء المباع من مخطوطة الفئران والرجال يحتوي على أجزاء من بداية مشهد الفأر الميت من الفصل الأول.
ويمتلك مركز مارثا هيسلي كوكس لدراسات شتاينبيك في جامعة ولاية سان خوسيه الأمريكية جزءًا ممضوغًا من كتاب الفئران والرجال الذي تم العثور عليه كجزء من سجلات القصاصات التي تبرعت بها كارول شتاينبك، ولم يتمكن بونهامز من تحديد موقع أي أجزاء أخرى مؤسسيًا أو في مركز كتب نادر.
كما حققت نسخ الطبعات الأولى لروايات شتاينبك أرقامًا قياسية، حيث بيعت نسخ من Tortilla Flat بأربعة أضعاف تقديراتها البالغة 58000 دولار، وThe Pastures of Heaven،
بثلاثة أضعاف تقديراتها البالغة 32000 دولار - وكلاهما أهداهما شتاينبيك لأخته ماري.
مخطوطة شتاينبك
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