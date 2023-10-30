حكاية قبة الست زينب.. ذكرها المقريزى وسماها الناس المعبد

MENAFN - Youm7) تتواجد قرب باب النصر في مصر القديمة قبة الست زينب التي تحمل أيضا اسما آخر هو معبد الست زينب وفقا لما أطلق عليها المصريون على مر العقود، ويذكر السخاوي فى كتاب المزارات هذه القبة فيقول: ويوجد بخارج باب النصر فى أوائل المقابر قبر زينب بنت أحمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحنفية وتسميه العامة ب "معبد الست زينب"

يقول حسن محمد قاسم في كتاب "السيدة زينب وأخبار الزينبات": خارج باب النصر بين المقابر قبة تعرف عند العامة بمعبد السيدة زينب وهذه القبة بها قبر زينب بنت أحمد بن محمد بن عبدالله بن جعفر ابن محمد ابن الحنفية بن علي بن أبي طالب ذكر العبيدلي أنها قدمت مصر وعرفه عن مشهدها المقريزي في الخطط".

وذكرها ابن الزيات في مزاراته وكانت هذه القبة فيما سلف متصلة بمقبرة الصوفية فاندرس ما حولها من المقابر وبقيت القبة على عهدها إلى عصر هذا التاريخ يسلك إليها من شارع باب النصر المحاذي ليمين الخارج من الباب بعد مسير بضع دقائق ويرى عليها أثر الشيخوخة والنظر في هذه المنطقة التي تقع بها القبة المذكورة لرجل يدعى الشيخ علي خير الله ويتصل بها من الجهة الغربية بقايا مقبرة الصوفية يفصل بينهما عدة مقابر مستجدة وكان بهذه المقبرة قديما قبور كثير من أهل العلم معظمها مقصود بالزيارة فاندرس غالبها وبقى منها إلى هذه العهد قبر الإمام برهان الدين بن زقاعة أحد العلماء الأعلام وشيخ السادة القادرية في القرن التاسع وإلى جانبه قبر القاضي ابن خلدون المؤرخ المشهور صاحب التاريخ الموسوم بالعبر والمقدمة وغيرهما.

وقال المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار": "بخارج باب النصر في أوائل المقابر قبر زينب بنت أحمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن الحنفية، يزار وتسميه العامّة مشهد الست زينب، ثم تتابع دفن الناس موتاهم في الجهة التي هي اليوم من بحري مصلّى الأموات إلى نحو الريدانية".



