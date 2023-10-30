عبقرية المصريين.. أول طرف صناعى عرفته البشرية أنتجه المصري القديم.. فيديو وصور

MENAFN - Youm7) على مدار الأيام اكتشف مجموعة من علماء الآثار في ألمانيا هيكلا عظميا يعود إلى العصور الوسطى مزودا بأطراف صناعية، وعلى الرغم من أهمية هذا الاكتشاف الاستثنائى، إلا أنه لا يعد حدثا فريدا من نوعه، إذ أن السبق الأول فى علم الأطراف الصناعية يعود إلى المصريون القدماء.

أول طرف صناعى عرفته البشرية

ففى المتحف القومى للحضارة المصرية، الذى يقع في قلب مدينة الفسطاط، عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة، يوجد داخل المتحف أول طرف صناعى عرفته البشرية، يؤكد على عبقرية المصريين القدماء، والذى يعود لابنة أحد الكهنة فى الفترة بين عامى 950 و710 قبل الميلاد، وعثر على موميائها عام 2000 فى جبانة الشيخ بالقرنة غرب الأقصر.

أول طرف صناعى عرفته البشرية





قصة أول طرف صناعي عرفته البشرية

وقد صنع أول طرف صناعى لمساعدة صباحته على المشى بشكل طبيعى لتعويضها عن الإصبع الأكبر من ساقها اليمنى المبتور، خضع الطرف الصناعى للتعديل أكثر من مرة، وصنع على هيئة صندل مصنوع من الخشب والجلد، وابتكره أحد الأطباء المصريين كجزء تعويضي للجزء المقطوع من القدم.

المتحف القومى للحضارة المصرية

هذا ويعد المتحف القومى للحضار المصرية، الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى، لكونه أول متحف متكامل، يعد بمثابة منارة ثقافية شاملة عن الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، ويبرز المتحف التفاعل بين المصريين والأرض التى عاشوا عليها على مر التاريخ من خلال موضوعات حضارية اختيرت لتسليط الضوء على التراث المادى والمعنوى لمصر.