عبقرية المصريين.. أول طرف صناعى عرفته البشرية أنتجه المصري القديم.. فيديو وصور

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- Youm7) على مدار الأيام اكتشف مجموعة من علماء الآثار في ألمانيا هيكلا عظميا يعود إلى العصور الوسطى مزودا بأطراف صناعية، وعلى الرغم من أهمية هذا الاكتشاف الاستثنائى، إلا أنه لا يعد حدثا فريدا من نوعه، إذ أن السبق الأول فى علم الأطراف الصناعية يعود إلى المصريون القدماء.
أول طرف صناعى عرفته البشرية
ففى المتحف القومى للحضارة المصرية، الذى يقع في قلب مدينة الفسطاط، عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة، يوجد داخل المتحف أول طرف صناعى عرفته البشرية، يؤكد على عبقرية المصريين القدماء، والذى يعود لابنة أحد الكهنة فى الفترة بين عامى 950 و710 قبل الميلاد، وعثر على موميائها عام 2000 فى جبانة الشيخ بالقرنة غرب الأقصر.
أول طرف صناعى عرفته البشرية
قصة أول طرف صناعي عرفته البشرية
وقد صنع أول طرف صناعى لمساعدة صباحته على المشى بشكل طبيعى لتعويضها عن الإصبع الأكبر من ساقها اليمنى المبتور، خضع الطرف الصناعى للتعديل أكثر من مرة، وصنع على هيئة صندل مصنوع من الخشب والجلد، وابتكره أحد الأطباء المصريين كجزء تعويضي للجزء المقطوع من القدم.
المتحف القومى للحضارة المصرية
هذا ويعد المتحف القومى للحضار المصرية، الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى، لكونه أول متحف متكامل، يعد بمثابة منارة ثقافية شاملة عن الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، ويبرز المتحف التفاعل بين المصريين والأرض التى عاشوا عليها على مر التاريخ من خلال موضوعات حضارية اختيرت لتسليط الضوء على التراث المادى والمعنوى لمصر.
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