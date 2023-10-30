علماء آثار يونانيون يعثرون على مبنى تحت الماء يكشف أسرار مدينة سلاميس القديمة

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء آثار يونانيون يدرسون جزيرة سلاميس الصغيرة الواقعة شرق أثينا باليونان، مبنى أثريا ضخما تحت الماء يقولون إنه مفتاح لفهم تاريخ المدينة القديمة.

وتشتهر سلاميس بدورها في الحروب الفارسية، التي خاضتها اليونان ضد الإمبراطورية الأخمينية (الفارسية) من عام 499 إلى 449 قبل الميلاد

أثناء الغزو الفارسي الثاني، ففي عام 480 قبل الميلاد، حقق الملك الفارسى زركسيس العظيم انتصارًا في البداية في معركة تيرموبيلاي، لكنه تعرض لهزيمة ساحقة في وقت لاحق من ذلك العام على يد البحرية اليونانية في معركة سلاميس.

وانهارت المدينة الكلاسيكية في جزيرة سلاميس بحلول القرن الثاني الميلادي، عندما كتب الجغرافي اليوناني بوسانياس: "لا تزال هناك بقايا سوق ومعبد لأياكس وتمثاله من خشب الأبنوس" وفقا لما ذكره موقع لايف ساينس.

وظل علماء الآثار يدرسون البقايا الغارقة لمدينة سلاميس الكلاسيكية منذ عدة سنوات؛ وفي عام 2021، اكتشفوا السور البحري الذي كان بمثابة نظام تحصين للمدينة القديمة.

وقد أعلن علماء الآثار مؤخرا عن اكتشاف مبنى ضخم يسمى ستوا، وهو ممر مغطى غالبًا ما يحيط بمساحة عامة مفتوحة مثل السوق أو الساحة.

ويبلغ عرض الرواق في سلاميس حوالي 20 قدمًا (6 أمتار) وطوله 105 قدمًا (32 مترًا)، مع بقاء طبقة أو طبقتين فقط من الحجر في الارتفاع. ويضم الجزء الداخلي منه سلسلة من ست أو سبع غرف، لكن علماء الآثار لم يتمكنوا من فحصها جميعًا وتبلغ مساحة الغرفة الواحدة حوالي 15.4 × 15.4 قدمًا (4.7 × 4.7 م) بها حفرة تخزين كبيرة.

وتشمل القطع الأثرية التي تم العثور عليها في الرواق فخار من فترات زمنية متعددة، وربما يكون الكثير منها قد انجرف ببساطة من البحر كما تم اكتشاف بقايا الماضي الكلاسيكي للرواق (القرن الرابع قبل الميلاد) أيضًا في أساسات المبنى، بما في ذلك آثار طينية مثل سدادات الأمفورا، وعشرات العملات البرونزية، وأجزاء من الأشياء الرخامية.

وفي بيان مترجم، أشارت وزارة الثقافة اليونانية إلى أن آثار سلاميس هي بالضبط كما وصفها بوسانياس قبل ما يقرب من ألفي عام وقالت إن "تحديد الرواق عنصر جديد مهم للغاية لدراسة التضاريس والتنظيم السكني للمدينة القديمة".



