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فيس بوك وإنستجرام بدون إعلانات.. ميتا تعلن عن اشتراك مميز للأوروبيين

10/30/2023 2:37:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Meta اليوم عن اشتراك جديد لفيسبوك وإنستجرام ، سيسمح لكلتا المنصتين بالعمل بدون إعلانات مقابل تكلفة مشتركة، ولكن الاشتراك متاح فقط في أوروبا في الوقت الحالي، وفقًا لموقع 9to5google

بدءًا من الشهر المقبل، سيتمكن مستخدمو فيس بوك وانستجرام في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من دفع مبلغ شهري ثابت مجانًا لإزالة الإعلانات من المنصتين المملوكتين لـ Meta، وتوضح الشركة في منشور أن الاشتراك أصبح متاحًا "للامتثال للوائح الأوروبية المتطورة".

تقول شركة Meta إنها "تؤمن بوجود إنترنت مدعوم بالإعلانات"، لكنها تضيف أن "الخيار المتاح للأشخاص لشراء اشتراك بدون إعلانات يوازن بين متطلبات المنظمين الأوروبيين مع منح المستخدمين حرية الاختيار".

يصل السعر إلى 9.99 يورو شهريًا إذا اشترك المستخدم عبر الويب، أو 12.99 يورو شهريًا إذا اشترك عبر Android أو iOS ، بدءًا من شهر مارس، ستتطلب أي حسابات إضافية مرتبطة بمركز الحسابات مبلغًا إضافيًا قدره 6 يورو شهريًا حتى تصبح خالية من الإعلانات.

لا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كان اشتراك فيس بوك وانستجرام الخالي من الإعلانات يمكن أن يصل إلى أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة، في أي وقت أم لا.







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