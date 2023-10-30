جوجل تواجه مشكلة فى دفع 26 مليار دولار لتكون محرك البحث الافتراضى لشركة أبل

MENAFN - Youm7) كشف تقرير جديد عن أن الحجم المتزايد لمدفوعات جوجل لشركة أبل لتظل محرك البحث الافتراضي للشركة، يثير قلق كبار المسئولين التنفيذيين في عملاق البحث - وأرادوا استخدام قانون الاتحاد الأوروبي كآلية لتقليل ذلك، وفقًا لموقع 9to5mac.

فعند إجراء بحث في شريط URL/البحث المدمج في Safari على أى جهاز أبل، سيتم استخدام محرك البحث الافتراضي، ما لم تقم بتغييره يدويًا، فإن محرك البحث هذا هو جوجل.

إن حركة المرور من عمليات البحث على أجهزة iPhone وiPad وMac تستحق مبلغًا ضخمًا من المال لشركة جوجل، لأن هذا ما يسمح لها بعرض الإعلانات ذات الصلة إلى جانب نتائج البحث، وللحفاظ على تدفق حركة المرور والأموال، تدفع جوجل لشركة أبل مبلغًا لم يكشف عنه كل عام مقابل الحفاظ على حالة محرك البحث الافتراضي الخاص بها - وتقدر آخر دفعة بنحو 20 مليار دولار.

يقع هذا الدفع في قلب قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل، وقد خططت جوجل للاستفادة من قانون الاتحاد الأوروبي، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين التنفيذيين في شركة جوجل ناقشوا كيفية استخدام قانون الاتحاد الأوروبي لتقويض سلطة شركة أبل.

وأظهرت الوثائق أن المسؤولين التنفيذيين في شركة جوجل اجتمعوا في الخريف الماضي لمناقشة كيفية تقليل اعتماد الشركة على متصفح سفاري من شركة أبل، وأفضل السبل لاستخدام قانون جديد في أوروبا لتقويض الشركة المصنعة لهواتف آيفون، وبينما نظرت جوجل في عدة خيارات، بما في ذلك مقدار البيانات التي يجب أن يكون لديها إمكانية الوصول إليها على

iPhone، فمن غير الواضح ما قرره المسؤولون التنفيذيون.

في ذلك الوقت، كان الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد قانون الأسواق الرقمية (DMA)، والذي تم تصميمه لمساعدة الشركات الصغيرة على كسر سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على الصناعة.

استكشفت جوجل طرقًا للضغط على الاتحاد الأوروبي، وأظهرت الوثائق أن المنظمين سيفتحون النظام البيئي لبرامج أبل الخاضع لرقابة مشددة حتى تتمكن جوجل من سحب المستخدمين من Safari وSpotlight، وناقش المسؤولون التنفيذيون مدى العدوانية التي يجب أن تكون عليها الشركة في الدعوة للوصول إلى نظام التشغيل الخاص بشركة

Apple.

ومن الناحية العملية، فإن اثنتين من أكبر الشركات في العالم سوف تتصارعان، باستخدام التشريعات التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة.

وقال جوس هورويتز، زميل بارز في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا والذي يركز على التكنولوجيا والمنافسة، إن اللوائح التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على دخول السوق "يمكن أن تستخدمها الشركات القائمة في كثير من الأحيان للحصول على ميزة على منافسيها".

إحدى الطرق التي من المرجح أن تساعد بها DMA Google

من المتوقع أن تلزم Apple بمطالبة المستخدمين باختيار متصفح الويب الافتراضي الخاص بهم أثناء إعداد الجهاز، يتم بالطبع إجراء عمليات بحث Chrome تلقائيًا على جوجل.

وقد توصل المسئولون التنفيذيون في شركة جوجل إلى أنه إذا اضطر المستخدمون إلى الاختيار، فإن عدد مستخدمي iPhone

الأوروبيين الذين اختاروا Chrome قد يتضاعف ثلاث مرات، وفقًا للوثائق التي استعرضتها صحيفة The Times وهذا يعني أن الشركة يمكنها الاحتفاظ بمزيد من إيرادات الإعلانات على شبكة البحث ودفع مبلغ أقل منها لشركة Apple.

سيكون التخفيض في الدفع لأن دفعة البحث السنوية ليست مبلغًا ثابتًا، بل تعتمد بدلاً من ذلك على منح شركة Apple جزءًا من إيرادات الإعلانات من حركة المرور التي توفرها الشركة.

واعترفت جوجل في قضية مكافحة الاحتكار بأنها دفعت مبالغ كبيرة من المال لشركة أبل وغيرها لتكون محرك البحث الافتراضي، لكنها قالت إن المبالغ المحددة يجب أن تظل سرية لحماية موقف الشركة التفاوضي، وحتى الآن كان هذا هو الحال.

ومع ذلك، ذكرت بلومبرج أن القاضي حكم الآن بضرورة الكشف عن إجمالي المبلغ المدفوع – ولكن ليس تفاصيل من حصل على ماذا، وكان هذا المجموع في عام 2021

26.3 مليار دولار.