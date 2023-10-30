كيف اخترقت المقاومة القبة الحديدية؟ أسرار وتكنولوجيا عمل صواريخ قوات الاحتلال

MENAFN - Youm7) تعتبر القبة الحديدية ، واحدة من أهم الأدوات التى تتباهى قوات الاحتلال بامتلاكها، حيث يقال إن نظام الدفاع الصاروخي يتمتع بمكانة شبه أسطورية بين القوات الاحتلالية، وتزعم وزارة الدفاع القوات الاحتلالية أن نظام القبة الحديدية اعترض بنجاح 97% من جميع الأهداف التي اشتبكت معها، إلا أن هذا النظام سرعان ما ثبت ضعفه وأسطورته الكاذبة بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في اختراقه مؤخرًا. كيف نجحت المقاومة في كسر اسطورة القبة الحديدة المزيفة:

أعلنت قوات المقاومة الفلسطينية، إطلاق 5000 صاورخ في الـ 24 ساعة الأولى من الهجوم، في حين كان الرشقة الواحدة بين 100 إلى 150 صاروخا، وهذا تسبب في إحداث ما يُسمى في المصطلحات العسكرية بـ"التشبّع"، ما يعني أن عدد الصواريخ التي جرى إطلاقها أكبر من قدرة الاعتراض الخاصة بالمنظومة، ومع هذا العدد الكبير من الصواريخ لم تنجح القبة الحديدية في اعتراضها جميعا.

ما هي القبة الحديدية بالضبط؟

ووفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس، فإن القبة الحديدية عبارة عن نظام متنقل مضاد للصواريخ وقذائف الهاون ومضاد للمدفعية يمكنه اعتراض عمليات الإطلاق من مسافة 4 إلى 70 كيلومتراً، ثم يرسل معلومات حول مسار الصاروخ إلى مركز القيادة والسيطرة.



والقبة الحديدية عبارة عن سلسلة من البطاريات التي تستخدم الرادارات لاكتشاف الصواريخ قصيرة المدى القادمة واعتراضها، ووفقا لشركة رايثيون، عملاق الدفاع الأمريكي الذي يشارك في إنتاج النظام مع أنظمة رافائيل الدفاعية القوات الاحتلالية، تحتوي كل بطارية على ثلاث أو أربع قاذفات و20 صاروخا ورادار، واعتبارًا من عام 2021، يقال إن قوات الاحتلال لديها ما لا يقل عن عشر بطاريات للقبة الحديدية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، كل منها مصممة للدفاع عن منطقة مأهولة تبلغ مساحتها 60 ميلًا مربعًا. متى تم استخدام القبة الحديدية لأول مرة؟ بدأ تطوير القبة الحديدية لأول مرة في عام 2007، وبعد الاختبارات في عامي 2008 و2009، تم نشر أول بطاريات القبة الحديدية في عام 2011، وقامت قوات الاحتلال بتنشيط القبة الحديدية في عام 2011، وقد تم "اختبار النظام باستمرار" منذ طرحه لأول مرة، واستخدم في أبريل 2011. كيف تعمل القبة الحديدية؟ يحدد رادار القبة الحديدية الصاروخ القادم ضمن مداه، من البطارية ويرسل معلومات حول مسار الصاروخ إلى مركز القيادة والسيطرة، ليقوم مركز التحكم بحساب موقع التأثير والتنبؤ بما إذا كان الصاروخ سيضرب المناطق المأهولة، إذا كان الأمر كذلك، فإنها تطلق صاروخاً لاعتراض الصاروخ وتدميره، ومع ذلك، إذا قرر النظام أن الصاروخ يتجه إلى منطقة مفتوحة أو إلى البحر، فإنه يسمح له بالهبوط، وبالتالي الحفاظ على الصواريخ، ووفقا للجيش، فإن جميع عمليات الاعتراض تتم في المجال الجوي القوات الاحتلالي. تكلفة القبة الحديدية؟ وتفيد التقارير أن كل صاروخ يكلف ما بين 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، وفقاً لمعهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث في تل أبيب، وقد استثمرت الولايات المتحدة أيضًا بكثافة في النظام، حيث ساعدت في تكاليف التطوير وتجديده خلال الصراعات الكبرى. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا إنه سيطلب من الكونجرس مبلغ 14.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لقوات الاحتلال، وقال بايدن:“نحن نزيد المساعدات العسكرية الإضافية، بما في ذلك الذخيرة والصواريخ الاعتراضية لتجديد القبة الحديدية”. من صنع القبة الحديدية؟ تم تطوير القبة الحديدية من قبل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة لقوات الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة. كيف تختلف القبة الحديدية عن نظام الدفاع الجوي؟ وعلى عكس أنظمة الدفاع الجوي المصممة لوقف الصواريخ الباليستية، يستهدف الرأس الحربي للقبة الحديدية الصواريخ غير الموجهة التي تبقى على ارتفاعات منخفضة، وتفيد التقارير أن هذه هي النوع الذي تطلقه الجماعات المسلحة في غزة في كثير من الأحيان.