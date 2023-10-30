زي النهاردة.. الرحلة الأولى لمركبة أبحاث الهبوط على سطح القمر 30 أكتوبر 1964

MENAFN - Youm7) "زي النهاردة" منذ 59 عامًا، انطلقت مركبة أبحاث الهبوط على سطح القمر التابعة لناسا إلى السماء لأول مرة، في 30 أكتوبر 1964، وفقًا لموقع space.

كانت LLRV عبارة عن أداة طيران غريبة ذات أربع أرجل تُعرف باسم "Flying Bedstead"، استخدمته وكالة ناسا لمحاكاة الهبوط والإقلاع على سطح القمر للتحضير لرحلة أبولو 11، أول هبوط مأهول على سطح القمر.

كان أول شخص جربها هو طيار X-15 جو ووكر، خلال هذه الرحلة التجريبية، وصل إلى ارتفاع حوالي 10 أقدام، وظل هناك لمدة دقيقة تقريبًا، لقد فعل هذا مرتين أخريين في نفس اليوم، في المجمل، أكمل أكثر من 30 رحلة تجريبية باستخدام LLRV.

تم إجراء هذه الرحلات التجريبية في مركز درايدن لأبحاث الطيران التابع لناسا في إدواردز، كاليفورنيا، وتمت إعادة تسمية هذا المرفق منذ ذلك الحين إلى مركز أبحاث الطيران أرمسترونج على اسم نيل أرمسترونج، الذي قاد أيضًا - وتحطم - الطائرة "Flying Bedstead" قبل أن يذهب إلى القمر.