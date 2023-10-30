تعرف على موعد طرح سماعات الآيربودز الجديدة من أبل؟

MENAFN - Youm7) تخطط شركة أبل لإجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة AirPods الخاصة بها، حيث تعتزم الشركة تحديث تصميم سماعات الأذن وحافظاتها وتحسين جودة الصوت، وفقًا لتقارير مارك جورمان من بلومبرج.وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إصدار إصدار جديد من سماعات AirPods Max في عام 2024، وستتلقى AirPods القياسية تحديثًا في عام 2024، تليها AirPods Pro في عام 2025، وستتمتع سماعات AirPods وAirPods Pro الجديدة بتصميم جديد وجودة صوت محسنة. سماعات AirPods الجيل الرابع

ومع وصول سماعات AirPods الجديدة، سيتم التخلص التدريجي من طرازي الجيلين الثاني والثالث الحاليين، وبدلاً من ذلك، ستقدم شركة آبل طرازين من الجيل الرابع بنقاط سعر مختلفة.

وستتميز سماعات AirPods الجديدة هذه بتصميم يذكرنا بكل من AirPods وAirPods Pro الحاليتين، مع سيقان أقصر، وستوفر سماعات AirPods القياسية الراقية خاصية إلغاء الضوضاء، وهي ميزة كانت تقتصر في السابق على AirPods Pro وAirPods Max.ومن المتوقع أن يتم تحسين ملاءمة سماعات AirPods الجديدة، على الرغم من أن تضمين أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون لا يزال غير مؤكد، وسيتم تجهيز الحافظات بمكبرات صوت للمساعدة في تحديد موقع AirPods المفقودة، على غرار AirPods Pro، إلى جانب منفذ شحن USB-C. بالإضافة إلى ذلك، أشار جورمان إلى أن AirPods Max ستعتمد USB-C للشحن وستقدم خيارات ألوان جديدة، مع عدم توقع تغييرات مهمة أخرى. ترقية AirPods Pro في عام 2025

في عام 2025، ستخضع AirPods Pro لعملية إعادة تصميم، وستتلقى شريحة أسرع، وربما تتضمن ميزات تتعلق بصحة السمع، وهناك شائعات تشير إلى أنها قد تعمل كمعينات للسمع.

موعد الطرح

لا تزال تواريخ الإصدار الدقيقة لعامي 2024 و2025 غير مؤكدة، وعادةً ما تكشف شركة آبل عن الطرازات الجديدة في الجزء الأخير من العام، بالتزامن مع إصدارات iPhone، ويتوقع جورمان أن تكون سماعات AirPods متاحة على الأرجح في وقت لاحق من العام، بينما من المتوقع أن يتم طرح AirPods Max لأول مرة في نهاية العام.