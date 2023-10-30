Monday, 30 October 2023 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي

10/30/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، مواعيدَ الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، فيما سيكون بداية الاصطفاف لمدارس الفترة المسائية والتوأمة عند الساعة 12:30 مساءً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة 12:45 مساءً، مشددةً على الحضور المبكر، لما يترتب عليه من فوائد تعليمية، ودور الأسرة في المنظومة التعليمية وتكاملها.

MENAFN30102023000089011017ID1107336974

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث