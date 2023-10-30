تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي

(MENAFN
- Al Watan) اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، مواعيدَ الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، فيما سيكون بداية الاصطفاف لمدارس الفترة المسائية والتوأمة عند الساعة 12:30 مساءً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة 12:45 مساءً، مشددةً على الحضور المبكر، لما يترتب عليه من فوائد تعليمية، ودور الأسرة في المنظومة التعليمية وتكاملها.
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