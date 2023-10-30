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%81 زيادة في عيادات المراكز الصحية بالأحساء

10/30/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ركن تجمع الأحساء الصحي، المشارك في ملتقى الصحة العالمي تحت شعار ((استثمر في الصحة))، الذي تستضيفه الرياض على مدى 3 أيام، ضمن جناح شركة الصحة القابضة ((لصحتك اجتمعنا))، تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية في المحافظة، لتخدم كل شرائح المجتمع بأعلى جودة. بينما كشفت البيانات الإحصائية في الركن ازدياد عدد العيادات في المراكز الصحية 81%، لترتفع أعداد العيادات من 135 عيادة إلى 245 عيادة.
وأبان التجمع أنه قطع شوطًا كبيرًا في سبيل تطوير وتفعيل البنية التحتية للأنظمة الإلكترونية في عدد كبير من مرافقه الصحية، حيث بلغ عدد المراكز الصحية التي فعلت الأنظمة الإلكترونية 62 مركزًا حتى العام الجاري 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 95% مقارنة بالعام 2019. بينما بلغ عدد المستشفيات التي فعلت الأنظمة الإلكترونية حتى العام الحالي 5 مستشفيات، ومن المتوقع اكتمال عقد بقية المرافق خلال منتصف العام المقبل، ضمن إستراتيجية التجمع لتطوير البنى التحتية الإلكترونية في كل المنشآت التابعة له، علاوة على إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني للمعلومات الصحية في المجلس الصحي السعودي بشأن مشروع الربط مع الملف الصحي الموحد، للارتقاء بالخدمات الصحية، وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية.
900 ألف مستفيد
أوضحت البيانات الإحصائية في الركن زيادة أعداد المستفيدين من المراكز الصحية من 178 ألف نسمة إلى 900 ألف نسمة (70% من سكان الأحساء)، وازدياد في نسبة تغطية المراكز الصحية ببرنامج HIS من 55% إلى 95%. وأتاح الركن التعرف على مسيرة التجمع منذ انطلاق رحلة أعماله قبل أكثر من 3 أعوام في تقديم الخدمات العلاجية وتطويرها عبر حزمة من المبادرات على الصعيد العلاجي والوقائي، والسعي نحو تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم عرض لإبراز الإنجازات والأولويات والمشاريع التحسينية التي تحققت.
الباركود
حرص فريق التجمع الصحي على استخدام أكثر من وسيلة تواصل مع الزوار من خلال استخدام خدمة الباركود المطبوع على بطاقات مخصصة توزع على زوار الركن في التعريف بالمبادرات الناجحة التي أطلقها التجمع على صعيد خدمات الرعاية الطبية والعلاجية والوقائية بطريقة تضمن سهولة وسرعة وصول المعلومة للزائر، والاستفادة من المعلومات المقدمة للراغبين في حفظها، والرجوع إليها في أي وقت.

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