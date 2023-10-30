الحرب على غزة.. هل تكون نقطة تحول بمصادر الطاقة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

أكد خبراء طاقة أن الظروف التي تشهدها المنطقة بأسرها نتيجة العدوان المتوحش على غزة يجب أن تكون الفرصة لمراجعة الحسابات وأخذ زمام القرار تجاه تحول طاقي إلى المصادر المحلية وذلك حماية للأمن الوطني من أي مخاطر.



الأردن يعتمد حاليا بنسبة 86 % في إنتاج طاقته الكهربائية على الغاز الطبيعي وغالبيته مستورد إما من كيان الاحتلال أو من مصر أو المستورد من خلال عطاءات دولية وبعض الإنتاج المحلي المحدود، إلى جانب استيراد نفط خام بمعدل 15 ألف برميل يوميا من العراق.



الخبراء أكدوا أن تجارب الأردن تاريخيا بالاعتماد على مصدر واحد للطاقة تؤشر إلى ضرورة تعزيز أمن التزود وتوفير مخزون إستراتيجي للمملكة.



وشددوا على ضرورة تعزيز الاعتماد على الذات في مجال الطاقة لأن أي متغيرات مفاجئة عالميا ستحرمنا من مصادر الطاقة المستوردة بدون بدائل.



يشار إلى ان معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة بلغ نحو 344 مليون قدم مكعب يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % بتوليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.

عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة يرى أن الظرف الحالي يدفع باتجاه ضرورة الإسراع بالتحول الطاقي من خلال زيادة مساهمة المتجددة وبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاريع التخزين وتوظيف السدود في ذلك بما يعزز من استقرار النظام الكهربائي الأردني.



وأكد أهمية استخدام البطاريات في التخزين، مع الالتزام العالمي فيما يخص الحياد الكربوني والوصول إلى نسبة صفر في إنتاج الكربون بحلول العام 2050، والتحول إلى النقل الكهربائي، والتعرفة المرتبطة بالزمن لزيادة الاستهلاك في وقت يكون فيه إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهربائية فائضا، كما لا يقل أهمية عن ذلك مواضيع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.



السلايمة جدد التذكير بأن الأردن عانى سابقا من تبعات الاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج حيث كان يستورد حوالي 97 % من حاجته قبل 2011 أي قبل الربيع العربي من مصر، ومع التوترات في الإقليم انقطع الغاز المصري ما أدى الاعتماد على الوقود الثقيل وتكبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دينار.



وتبلغ مستوردات المملكة من النفط 150 ألف برميل يوميا يتم استيراد 10 % من العراق وبمعدل 15 ألف برميل يوميا تنقل بالصهاريج بموجب اتفاق يربط بين البلدين منذ العام 2021 ويجدد سنويا حيث بلغ حجم المستوردات مجموع ما استوردته المملكة من العراق منذ بداية العام إلى نحو 2.79 مليون برميل مقابل 1.45 مليون برميل خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي، عليما بأن التوريد خلال الفترتين كان متوقفا لمدد مختلفة تتلعق بتجديد الاتفاق السنوي بين البلدين في هذا الشأن.



الإستراتيجية المحدثة للطاقة، ووفقا للسلايمة، نصت على الاعتماد المتزايد على الطاقة المحلية، ما يعني عدم التأثر بأي توترات أو نزاعات في المنطقة لأنها وخصوصا الطاقة المتجددة مصادر مستدامة لا يمكن قطعها لاي سبب، لافتا إلى أنه ومنذ دخول الطاقة المتجددة إلى خليط الطاقة بعد العام 2012 انخفضت نسبة استيراد الطاقة من 97 % إلى نحو 87 % حاليا لأن نحو 28 % من الطاقة الكهربائية في المملكة أصبحت من مصادر الطاقة المتجددة.



وأضاف أن الصخر الزيتي يعتبر مصدرا محليا مهما يخطط لأن يساهم بنحو 15 % من خليط انتاج الكهرباء ما يجعلها طاقة محلية لا يتم استيرادها رغم ان تكلفتها قد تكون أعلى بقليل من الغاز المستورد لكنها تعزز من أمن التزود بالطاقة بحسب السلايمة.



وقال أيضا إن هذا الأمر غير كاف لاننا ما زلنا نعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد في انتاج الكهرباء وبالتالي يجب زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحديث الاستراتيجية بحيث يكون 50 % من الطاقة الكهربائية في الأردن مصدرها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، مع الإسراع في موضوع الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وهو مثل الغاز من أفضل مصادر الطاقة.



من جهته، قال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات إن الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة عامل مهم في وجه أي ظرف ينتج عنه قطع أحدها وذلك لامكانية تعويضه بمصدر آخر بالسرعة الممكنة.



وبين أنه لا توجد احتمالات واضحة لقطع المصادر كلها في الوقت ذاته فلو قطع غاز الاحتلال من غير الوارد أن يقطع معه الغاز المصري أو المستورد بحرا في ذات الوقت، وفي أسوأ الاحتمالات العودة إلى الوقود التقليدي لكن بكلف أعلى.



وأردف "من المهم أيضا زيادة الاعتماد على المصادر المحلية التي تعتبر مصدرا مستداما لا ينقطع بأي ظرف خارجي".



مدير عام مجموع قعوار للطاقة حنا زغلول قال إن ما نمر به يجب أن يكون جرس إنذار للدفع باتجاه التحول نحو المصادر المحلية وتبني تكنولوجيات متقدمة تغني عن المصادر المستوردة.



وشدد على ضرورة تعزيز الاعتماد على الذات في مجال الطاقة لأن أي متغيرات مفاجئة عالميا ستحرمنا من مصادر الطاقة المستوردة دون وجود داعم لتأمين مصادرها، كما سيلقي ذلك بعبء مالي كبير على الحكومة.



وشدد على ضرورة دعم نشر استخدام الطاقة المتجددة حتى في المنازل ما يخفف من عبء ضرورة انتاج كميات أكبر من الطاقة الكهربائية على الحكومة، واعتماد أجهزة تخزين وإدارة الطاقة على مستوى المستهلك وشركات التوزيع وشركة نقل الكهرباء.

من جهتها، قالت المستشارة في قطاع الطاقة رانيا الهنداوي إن تجارب الأردن تاريخيا من الاعتماد على مصدر واحد للطاقة تؤشر على ضرورة تعزيز أمن التزود وتوفير مخزون إستراتيجي للمملكة.



وتحتفظ الحكومة بمخزون إستراتيجي من الغاز والمشتقات النفطية في منشآت الشركة اللوجستية لادارة المرافق النفطية "جوتك" التي تشغل ثلاثة مرافق مستقلة موزعة بشكل استراتيجي في المملكة، والشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وبدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018.



وقدرت الحكومة سابقا كفاية المخزون من المشتقات النفطية في المملكة في جميع مرافق التخزين سواء حكومية او خاصة بين شهرين وستة أشهر حسب نوع المنتج ومعدل كميات الاستهلاك اليومية.



وأكدت الهنداوي على أهمية تنويع مصادر الغاز وهو ما عملت عليه الحكومة فعلا من خلال توفير باخرة الغاز العائمة التي تعد أمنا إستراتيجيا من خلال توفير مخزون من الغاز، إلى جانب تمكين شركات تسويق المشتقات النفطية من الاستيراد وبناء مخرون لديها أيضا.



كما شددت على أهمية تمكين انتاج الطاقة من الصخر الزيتي باعتباه مصدرا محليا مستمرا إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة.

وشكلت الطاقة الكهربائية المشتراة من الصخر الزيتي العام الماضي نحو 4.2 % من اجمالي مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من مختلف مصادر التوليد العام الماضي، فيما لم يكن هذا المصدر موجودا في العام الذي سبقه.

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