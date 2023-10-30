انخفاض أسعار الذهب محليا ليوم الاثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار بيع الذهب محليا بمقدار 30 قرشا،
وفق النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي
والمجوهرات اليوم الاثنين.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من
المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 40.4 دينار لغايات الشراء من محلات
الصاغة، مقابل 38.7 دينار لجهة البيع.
وحسب النشرة الصادرة صباح اليوم، بلغ سعر بيع
الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.70، و36
دينارا على التوالي.
واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية،
صباح الاثنين، عند 1992 دولارا للأونصة الواحدة. (بترا)
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