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انخفاض أسعار الذهب محليا ليوم الاثنين

10/30/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت أسعار بيع الذهب محليا بمقدار 30 قرشا، وفق النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الاثنين.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 40.4 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.7 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة الصادرة صباح اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.70، و36 دينارا على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح الاثنين، عند 1992 دولارا للأونصة الواحدة. (بترا)

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