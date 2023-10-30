Monday, 30 October 2023 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: لا قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة

10/30/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وزارتا الداخلية والعمل في بيان صادر اليوم الاثنين، عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة في الأردن.

وتاليا نص البيان:

‏انطلاقاً من حرص وزارتي الداخلية والعمل على ‏‏مصلحة أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات ‏والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام ‏وضمن نهج التشاركية في العمل، فإن وزارتي الداخلية ‏والعمل تؤكدان على خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏

إن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول. ‏

‏إن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت ‏وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن هنالك نية لإصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة ‏وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي وتؤكد الوزارتان عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة.

‏و تدعو كل من وزارتي الداخلية والعمل كافة ‏أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة، لا سيما وأن كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف.‏

MENAFN30102023000072011014ID1107336940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث