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82 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك بارتفاع %26

10/30/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصلت مجموعة كابيتال بنك تحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، حيث ارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 70 % ليصل إلى 245 مليون دينار بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ144 مليون دينار في نهاية ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المالية الأولية، شهدت المجموعة نمواً في صافي أرباح أعمالها الاعتيادية، حيث بلغت 82 مليون دينار بنهاية أيلول الماضي بارتفاع نسبته 26 % عن ذات الفترة من العام الماضي.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم عن رضاه عن تحقيق هذه النتائج المالية المميزة، وفخره بالتطور الذي شهدته المجموعة وقال: "تعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية المجموعة الطموحة وطويلة المدى للنمو والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق الإنجازات والبناء عليها مع الاستمرار بتنفيذ سياستنا التحوطية."
وأضاف السالم: "ساهم نهجنا الاستراتيجي بترسيخ مكانة المجموعة كواحدة من أكبر البنوك في المنطقة، ونحن فخورون بمواصلة حفاظنا على هذا النهج، بالرغم من التحديات الاقتصادية مدعومة بسياسات التحوط التي تتبعها المجموعة، لافتاً إلى أن مجموعة كابيتال بنك وجميع شركاتها التابعة داخل وخارج الأردن تمكنّت من خلق قيمة مضافة لعملائها ومساهميها عبر مواصلة تحقيق النمو المستدام.
وشدد السالم على التزام المجموعة بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة وتحقيق أرباح قوية لمساهميها وتعظيم قيمتها السوقية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول، على أن النمو في مختلف مؤشرات أداء المجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، جاء مدعوماً بالأداء القوي لمختلف الأنشطة والقطاعات والأسواق التي تعمل فيها والجهود المبذولة في سبيل زيادة الدخل وتنويع مصادره، بالتوازي مع رفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي لنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تفوق 100 % ليصل إلى 153.6 مليون دينار مقابل 73.5 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.
وأشار العالول إلى ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة مع نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 8 % لتصل إلى نحو 7.5 مليار دينار، مقابل قرابة 7 مليارات دينار لذات الفترة من العام 2022، فيما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً نسبته 10 % لتصل إلى 5.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل حوالي 4.9 مليار دينار في نهاية عام 2022.
أما في العراق، يتصدر المصرف الأهلي العراقي اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت 2 مليار دينار أردني مدعوما بنمو ودائع العملاء بحوالي 91 % لتصل الى 1.4 مليار دينار أردني.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للمصرف الاهلي العراقي أيمن أبو دهيم، أن الأرقام التي حققها المصرف عكست ارتفاع ثقة عملائه فيه وبسمعته الجيدة وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات. حيث نما صافي محفظة التسهيلات الائتمانية بحوالي 174 مليون دينار أردني، وتركز النمو في قطاع الأفراد وبنسبة 89 %، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي، كما تم توطين رواتب أكثر من 150 ألف موظف حكومي لدى المصرف. وبين أبو دهيم أن المصرف الأهلي العراقي يخطط للتوسع داخل السوق العراقي، إذ يعتزم فتح فروع إضافية العام المقبل، أما على صعيد التوسع الخارجي فقد باشر فرع المصرف في مدينة الرياض السعودية أعماله بداية هذا العام، واستطاع خلالها استقطاب نسبة عالية من حجم التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، ارتفع إجمالي الأصول في محفظة إدارة الأصول في شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثمارية للمجموعة إلى 740 مليون دولار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما نمت أعمال التأجير التمويلي بنسبة (94 %) مدفوعة بتنويع أعمال مجموعة كابيتال بنك وإيراداتها في الأردن والعراق وتوفير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء.

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